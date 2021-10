Was haltet ihr von diesem Monster? Habt ihr sie damals in Kapitel 1 Season 10 gefeiert oder habt ihr euch auch darüber derbe aufgeregt, wie um alles in der Welt sowas entstehen kann? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Was kann der B.I.E.S.T? Dieses Fortbewegungsmittel trägt nicht ohne Grund den Namen „ B.I.E.S.T“. In Kapitel 1 Season 10 konntet ihr mit dem Teil eine intrigierte Schrotflinte und einen Raketenwerfer abfeuern.

Möglich wäre es, denn Leaks deuten darauf hin. Hypex, der bekannte Leaker der Fortnite-Szene meint, dass eine Menge Waffen uns noch erwarten. Diese werden in Form von Schimpanskis Wahltafeln irgendwann aufgehangen werden, so laut Hypex.

In Fortnite gab es schon viele Fahrzeuge, mit denen ihr euch fortbewegen könnt. Jetzt, da in Kapitel 2 Season 8 eine Invasion der Killer-Würfel im Gange ist, werden härtere Geschütze benötigt, um die Bedrohung zu bändigen. Wird Epic einen alten Albtraum der Spieler wiederauferstehen lassen?

