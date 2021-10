Bald ist wieder schaurige Stimmung in Fortnite angesagt, wenn die Fortnitemares zurückkehren. Viele Skins im gruseligen Look werden euch erwarten, zusammen mit ein paar Überraschungen und einem finsteren Setting. Seid gespannt, denn wir zeigen euch, was euch erwarten könnte.

Was sind die Fortnitemares? Die Fortnitemares sind ein Event, die an die gruseligen Festivitäten von Halloween angelehnt ist. Epic Games ändert bald das gesamte Setting von Fortnite zu einer gruseligen Atmosphäre. Passend dazu werden uns eventuell Zombies die Hölle heiß machen.

Fortnite lässt uns da aber nicht im Stich, denn wir werden auch Zugang zu eingestaubten Waffen bekommen, welche ganz dem Geist des Events entspricht.

Alle Infos zu Fortnitemares 2021 – Waffen, Skins, Leaks

Wann startet das Event? Das Event hat schon begonnen. Der Start war am 05. Oktober 2021 und es wird bis zum 01. November 2021 laufen. Nach und nach werden mehr Inhalte zum Halloween-Event offenbart.

Waffen in Fortnitemares – Die Doppel-Scheusaljäger

Was ist das für eine Waffe? In Fortnitemares bekommt ihr neue Waffen zugesteckt. Darunter sind der altbewährte Kürbiskopfwerfer und die Scheusaljäger-Armbrust. Diese Waffen haben sich gut geschlagen, doch jetzt kommt eune neue Waffe dazu – genauer: eine neue Variante.

Die Scheusaljäger-Armrbust könnt ihr in der neuen Variante doppelt tragen könnt. In Form von zwei handlichen Handarmbrüsten kommt die neue Waffe im Akimbo-Style daher.

Diese beiden Knarren könnt ihr gepaart tragen

Was kann die Waffe? Der positive Nebeneffekt dieser Waffe ist, dass ihr den Würfelmonstern in den Kippwelten Bonusschaden zufügt. Damit könnt ihr leicht gegen sie bestehen und erhaltet nach erfolgreichem bestehen eines Showdowns richtig guten Loot.

Die Waffe solltet ihr überall herbekommen. Ob Kisten oder auf dem Boden, haltet danach Ausschau und ihr werdet ein Exemplar ergattern.

Neue Halloween-Skins und -Stile

Das sind die neuen Cosmetics: Da Halloween ohne gruselige Kostüme nicht das Fest wäre, welches man kennt, erwarten uns auch diesmal ausgefallene Skins. Viele alte Skins wie der Ghoultrooper oder der Skulltrooper kommen zurück, aber auch neue Kreationen aus dem Hause Epic stehen an.

Epic Games hat sich dafür entschieden, die Skins vorher schon anzuteasern. Mit Tarotkarten werden nach und nach die Geheimnisse gelüftet, welche Skins sich hinter den Karten befinden. Die Karten zeigen Symbole, welche einen der neuen Skins beschreiben.

Tarotkarten mit geheimem Aufdruck

Frankenstein – Die erste Tarotkarte wurde umgedreht

Neue Stile könnten euch auch erwarten wie hier Viele Karten werden noch im Laufe der Woche hinzukommen

Auf den Karten-Aufdruck seht ihr ein Charakteristikum eines der Skins. Im Falle von Frankenstein wurden 2 Schrauben aufgedruckt. Dadurch könnt ihr raten, welche Skins als nächstens gelüftet werden.

Mögliche Map-Veränderung

Da in Fortnite immer noch der Würfel-Wahnsinn tobt, bleibt euch hierbei auch keine Ruhe. Findige Leaker haben herausgefunden, dass die Würfel eine Stadt im Nullpunkt-Krater erreichen könnten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Da die Würfel sich schon auf Reisen aufmachen, könnte es möglich sein, dass sie ihr Lager bald im Nullpunkt aufschlagen werden. Das sind aber nur Mutmaßungen und die Info solltet ihr mit Vorsicht genießen.

Kommen noch Free-Items? Dazu ist bislang noch nichts bekannt. Da aber Fortnite in der Vergangenheit in jedem Fortnitemares was spendiert hat, könnt ihr davon ausgehen, dass Fortnite wieder etwas für die Community bereithält. Wartet also ab, es wird sicherlich noch spannend werden.

Was haltet ihr von den Fortnitemares? Packt ihr bei diesen Festivitäten die passenden Skins aus und vernichtet eure Gegner? Lasst uns wissen, ob ihr euch auf das Halloween in Fortnite freut.