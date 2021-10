Lange ist bekannt, dass der Imposter-Modus „Hochstapler“ in Fortnite sehr an das Spiel „Among Us“ angelehnt ist. Epic Games hat sich nun zu Wort gemeldet und lässt verlauten, dass der Modus „Hochstapler“ von Among Us inspiriert wurde. Könnte bald eine Kollaboration anstehen?

Was geschah vorher? Fortnite veröffentlichte gegen Ende von Kapitel 2 Season 7 einen neuen Modus, der sich „Hochstapler“ nennt. Dieser kam sehr gut bei der Community an und wird immer noch sehr fleißig gespielt. Vielen Spielern dürfte dabei aufgefallen sein, dass diese Aktivität einem anderen Spiel ähnelt – Among Us.

Deshalb meldete sich das Team von Among Us und teilte Fortnite mit, dass sie ein Crossover mitgemacht hätten, wenn sie gefragt hätten. Eine Kollaboration gab es jedoch nicht und alles verblieb so: bis jetzt.

Fortnite gibt zu, sich inspiriert zu haben – Bietet Zusammenarbeit an

Im Twitter-Post, zur Fortnite-Schimanski-Wahl, erwähnte Epic Games namentlich Among Us. Sie bezeichneten Among Us als einen Hit und die Quelle der Inspiration, welche für den Modus „Hochstapler“ verantwortlich war.

Hat sich Among Us dazu gemeldet? Der Twitter-Account von Among Us wurde darauf aufmerksam und antwortete mit einem Emote auf den Post. Darauffolgend schrieb Fortnite „Hey @AmongUsGame! Da ihr hier seid, möchten wir euch etwas fragen“.

Epic machte ihnen ein Angebot für eine Zusammenarbeit. Daraufhin erwiderte Among Us das Angebot und teilt Fortnite mit, dass ihre Agenten deren Crewmates kontaktieren sollen. Obwohl der Modus schon eine Weile in Fortnite online ist, fanden die beiden Spiele so also doch noch zueinander

Kommt ein Crossover? Offiziell steht noch nichts an. Weder Epic Games, noch „Among Us“-Entwickler InnerSloth haben sich bislang dazu geäußert, ob ein Crossover vonstattengeht. Eine Zusammenarbeit könnte jedoch für beide Seiten Sinn ergeben – nicht nur finanziell. So könnte der beliebte „Hochstapler-Modus“ von den Profis bei Among Us weiter verfeinert werden und viele neue Möglichkeiten für Skins würden sich in beiden Spielen eröffnen.

Was hält die Community davon? Freude kommt unter dem Post auf. Viele Fortnite-Spieler können es kaum erwarten, welche Inhalte nun anstehen werden. Spieler kommentieren mit Aussagen wie:

YAY IHR HABT SIE ERWÄHNT! – schreibt Twitter-Nutzer @alwaysvibingbro

Respekt dafür, dass ihr erwähnt habt wer euch inspiriert hat – meinte Twitter-Nutzer @VakaVG

Das ist definitiv ein positiver Schritt in die richtige Richtung und nun bleibt gespannt, welche Überraschungen euch im Laufe der Zeit erwarten werden.

Was haltet ihr von einem Crossover zu Fortnite? Seid ihr darauf gehyped oder seid ihr keine Fans von dem Imposter-Modus? Lasst uns in den Kommentaren wissen was ihr davon haltet.