Mit Box-Fight-Maps für den Kreativmodus in Fortnite findet ihr verschiedene Maps, in denen ihr eure Baukünste trainieren könnt. Deshalb zeigen wir euch 5 Maps durch die ihr besser im Bauen und 1vs1 werden könnt.

Was sind das für Maps? In solchen Creative-Maps könnt ihr eure Bau- und Kampfkünste auf meist engem Raum testen und üben. In der Regel werdet ihr auf eine Map mit 2 Waffen und Schildtränken geworfen. Dort gewinnt dann nur der, der beim Bauen und Schießen am sichersten ist.

Kreativmodus-Maps in Fortnite – Wo Map-Code eingeben?

Mit den zwölfstelligen Codes könnt ihr an den verschiedensten Maps teilnehmen. Erfahrt nun zunächst, wie das funktioniert.

Wie gibt man einen Code für den Kreativmodus in Fortnite ein?

Geht in den Kreativ-Modus

Lauft zu einem Portal mit Terminal-Gerät

Haltet eure Taste zum Interagieren gedrückt, jetzt könnt ihr den Code eingeben

Box-Fights – Map Codes

Wir haben hier 5 Maps herausgesucht, die euch das Bauen im 1vs1 erleichtern sollen. Damit könnt ihr üben auch in schwitzigen Situationen im Kampf zu überzeugen. Die Auswahl basiert auf Feedback der Spieler und Präferenzen des Autors.

The Pit – Code 4590-4493-7113

Auf dieser Map werdet ihr in eine Lobby mit anderen Spielern geworfen. Nun könnt ihr aus einer breiten Sammlung aus verschiedensten Waffen wählen, die euch im Kampf zur Seite stehen werden. Wie der Name schon sagt, springt ihr nach anschließender Wahl in eine Grube, in der die Schlacht beginnt.

Solltet ihr sterben, taucht ihr wieder in der ruhigen Lobby auf und könnt dort eure Waffen austauschen oder wieder ins Kampfgeschehen springen.

Pro25 FFA Box-Fights – Code 1887-4059-2627

Diese Map ist relativ klein gehalten aber dennoch ein Blick wert. In dieser Map befindet ihr euch in einer Arena, die mit Gittern abgegrenzt ist. Ihr spawnt mit einem vorgeschriebenen Loadout und habt unendlich viele Leben. Nach jedem 5 Kill, wird die Arena von allen Gebäuden befreit und ihr könnt erneut alles zubauen.

Das Spiel gewinnt derjenige, der als erster 25 Kills vorweisen kann. Eine gute Map, in der ihr dazu gezwungen seid, auf engem Raum miteinader zu kämpfen.

All-Star-Box-Fight – Code 8441-4573-3648

In dieser Map treten 2 Teams gegeneinander an. Die Arena befindet sich in einem Basketball-Stadion und eure Aufgabe ist es, das gegnerische Team auszuschalten. Auf engem Raum und mit kleiner werdendem Sturmauge, werdet ihr immer weiter in die Enge getrieben. Schafft ihr es, eure Gegner auszuschalten, habt ihr eine Runde gewonnen.

Lucky Forest Box-Fight – Code 2965-5475-5567

Auf dieser Map werdet ihr in einer asiatischen Umgebung gebracht, die mit Bergen, Bäumen und Tempeln bestückt ist. Hier könnt ihr gegen eure Freunde oder Randoms antreten. Die Waffen werden zufällig generiert und es handelt sich ausschließlich um neue Waffen.

So sieht die Map in Action aus

Box-Fight FFA Ancient – Code 9767-3676-0800

Hierbei handelt sich um eine Map, die der Zeit der Ägypter entspringt. Auf dieser Map wird euch ein Sturm an den Fersen kleben, während ihr in Kämpfen verwickelt seid. Das sorgt dafür, dass keine Camper ihr Unwesen treiben.

Obendrauf lassen getötete Feinde ihre Waffen fallen, die anschließend von euch aufgehoben und benutzt werden können. Euch stehen noch 500 Baumaterialien zur Verfügung, damit ihr nicht bis ins Unendliche bauen könnt.

Gibt es noch mehr solcher Maps? Natürlich, denn viele Content-Creators erstellen Tag täglich neue und verrückte Maps, die die Fortnite-Community ohne Probleme testen und spielen kann. Wir verlinken euch 4 weitere Beiträge, in denen ihr weitere coole Maps entdecken könnt.

Von Versteckspielen bis hin zu Horror-Maps ist alles dabei. Interessant wird’s aber erst, wenn man die mit Freunden oder Kollegen spielt. Dort lassen sich dann spaßige Momente erleben und bringen auch eine gewisse Abwechslung in den sonst so stressigen Fortnite-Alltag

Wie findet ihr diese Maps? Habt ihr sie schon getestet? Lasst uns wissen, was ihr von ihnen haltet.