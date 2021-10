Fortnite: Wer schnell Level 100 erreichen will, hat dieses Wochenende die perfekte Chance

Im Battle-Royal-Shooter Fortnite, werden bald die XP-Lamas ausgepackt. Denn ihr werdet die Möglichkeit haben, eine Menge XP zu gewinnen und das für einen niedrigeren Aufwand. Wir von MeinMMO zeigen euch warum.

Was hat Fortnite geändert? Schon in der Vergangenheit hat Epic Games den Spielern weitere Möglichkeiten der XP-Beschaffung präsentiert. Doch in den letzten Seasons gab es nicht ein XP-Event. Nur Spieler, die Tag täglich in Fortnite aktiv waren, konnten den Battlepass und die Zusatzskins zu 100 % erledigen.

Da die Community im Vorfeld über die mangelnden XPs dieser Season geschimpft hat, erhöhte Fortnite kurzerhand die Menge der XP um das Vielfache. Doch jetzt wird noch eine Schippe draufgelegt, indem ihr die Möglichkeit habt, an Wochenenden noch mehr Erfahrungspunkte zu erhalten.

XP-Wochenende und viele neue Challenges für Halloween

Viele von euch sollten die XP-Wochenenden kennen, in denen ihr die doppelte Menge an XP, für dieselben Errungenschaften bekommt. Falls ihr sie nicht kennen solltet, erklären wir euch, was damit gemeint ist.

Was ist das? XP-Wochenenden sind Events, die euch an den jeweiligen Wochenenden doppelte Erfahrungspunkte liefern. Die gibt’s für Aktionen wie das Öffnen von Kisten, Fischen, Kills und vieles mehr.

Diese Events lohnen sich vor allem, falls euch das eine oder andere Level noch vor einer Belohnung fehlt. Wenn ihr also noch unter Level 100 seid, habt ihr somit die Gelegenheit eurem Level einen Schub zu verleihen.

Erledigt die Wiederholbaren-Stempelkarten und werdet mit XPs überhäuft

Passend dazu, gibt es noch Quests für die kostenlosen Items im Halloween-Look. Diese belohnen euch ebenfalls mit weiteren XP-Punkten. Also solltet ihr euch diese nicht entgehen lassen:

Wie oft gibt es dieses Event? Ganze zweimal. Ihr erhaltet also die Möglichkeit, an zwei darauffolgenden Wochenenden, von diesem Vorteil zu profitieren.

23. Oktober, 01:00 Uhr bis zum 25. Oktober, 13:00 Uhr

30. Oktober, 01:00 Uhr bis zum 1. November, 12:00 Uhr

Ihr habt also insgesamt 5 Tage Zeit, euren Battle-Pass einen Aufschwung zu gönnen. Verpasst das also nicht.

So nutzt ihr sie richtig: Am besten, zieht ihr euch 2 Freunde aus eurer Freundesliste mit ins Boot und verteilt euch auf der Map, um Stempelkarten abzuschließen. Diese können, dank des Team-Fortschritts, unabhängig gelöst werden, da jeder vom Abschluss der Aufgaben profitiert.

Durch das Erledigen der Stempelkarten, erfarmt ihr euch einen Haufen an XP. Mit Kills oder durch das Ernten von Sofortgegenständen, erhaltet ihr noch einen großzügigen Bonus obendrauf.

Oder ihr macht den Modus „Gruppenkeile“ unsicher. Dort lassen sich viele Kills sammeln, die eurem Battle-Pass auch zugutekommen.

Falls euch eher der Sinn nach etwas Abwechslung steht, habt ihr auch die Möglichkeit den Hochstapler-Modus auszukundschaften. Dieser macht mit Freunden Spaß und bietet Abwechslung.

Was haltet ihr von der Wiederkehr der XP-Wochenenden? Fehlen euch noch ein paar Level bis zum Abschluss eures Passes oder seid ihr schon über Level 100? Lasst es uns wissen!