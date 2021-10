Vorsicht: Die coole neue Waffe in Fortnite kann euch selbst töten

Bis dahin solltet ihr also aufpassen, wenn ihr mit der Sense durch die Gegend hüpft. Kloppt euch im Zweifel lieber erstmal auf dem Boden in Richtung des epischen Sieges.

Soll das so sein? Tatsächlich nicht. Auf Twitter hat sich “Fortnite Status” bereits gemeldet, mit den Worten: “Vorsicht, das Ding ist scharf! Wir sind uns eines Problems bewusst, bei dem die Smash-Attacke der Kippwelt-Sichel Fallschaden verursachen kann, wenn ihr aus zu großer Höhe springt. Wir werden dieses Problem in unserem nächsten Spiel-Update beheben”, so der Tweet (via Twitter ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die dunkle Nahkampf-Waffe bietet eine Schlagkombo, einen Sprintangriff sowie eine Schmetter-Attacke aus der Luft. All diese Moves eignen sich gut, um eure Gegner schnell in ihren Untergang zu schicken.

In Fortnite schnappen sich Spieler gerade die neue Kippwelt-Sense, um ihren Gegnern zuzusetzen. Allerdings hüpfen manche dieser Spieler mit der Waffe direkt in ihr Verderben – denn sie hat einen Fehler.

Insert

You are going to send email to