Fortnite: Server Down für Update 18.21 – Patch Notes auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 19. Oktober, die Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android) down. Die Downtime wird genutzt, um das neue Update 18.21 auszurollen. Alle Änderungen werden hier auf MeinMMO zeitnah aufgefasst.

Was passiert heute in Fortnite? Fortnitemares geht in die 2 Runde und mit ihr werden auch weitere schaurig schöne Inhalte in Fortnite angespült. Deshalb macht euch für eine Downtime bereit, damit Epic Games die Möglichkeit hat, das Update auf ihre Server aufzuspielen.

Damit ihr das nicht verpasst, aktualisieren wir von MeinMMO diesen Artikel für euch. So seid ihr immer auf dem neusten Stand.

Fortnite-Server gehen in Downtime – wann und wie lange?

Downtime am Vormittag: Die Server werden um 10 Uhr unserer Zeit heruntergefahren, um Update 18.21 auszurollen. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr nicht mehr spielen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind dann eine ganze Stunde lang offline und das Spielen ist nicht mehr möglich. Die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden betragen. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Natürlich kann es bei solchen Arbeiten immer zu technischen Problemen und Verzögerungen kommen. Falls es zu Komplikationen kommen sollte, werden wir euch davon berichten.

Wann kommen die Patch Notes? Wie gewohnt wird Epic Games vermutlich keine Patch Notes bezüglich des Updates veröffentlichen. Deshalb ist die Community dazu gezwungen selbst auf die Schnitzeljagd zu gehen, um Änderungen aufzuspüren.

Kommen jedoch wichtige Änderungen ergänzen wir diesen Artikel ebenfalls für euch.

Welche neuen Inhalte bringen Update 18.21 und die Fortnitemares 2021?

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Wir können uns bezüglich der Änderungen noch nicht ganz sicher sein, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Die folgenden Änderungen treten womöglich auf:

Mögliche neue Halloween-Skins

Fortnite hat im Laufe der letzten Wochen, Halloween-Skins in Form von Tarotkarten angeteasert. Diese waren mit verschiedenen Symbolen verziert. Somit ermöglichte Epic den Spielern ein gewisses Rätselraten, welcher Skin sich hinter dieser Karte verbirgt.

Neues POI – Würfelstadt

Hypex, ein bekannter Leaker aus der Fortnite-Szene, hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass eine Würfelstadt als neuer Ort im Laufe der 8. Season verfügbar werden sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Da die Würfel ihre Reise quer durch die ganze Map bald ein Ende hat, könnte es sein, das die Würfel eine Stadt über den Nullpunkt-Krater errichten werden.

Fortnitemares Challenges und Items

Hypex hatte auch hier eine Spur, denn er fand heraus, welche Items euch dieses Jahr im Halloween-Event kostenlos zugutekommen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ihr werdet diese Items durch Quest freischalten können. Diese werden eventuell heute erscheinen. Falls sich das bewahrheiten sollte, werden wir dazu einen ausführlicheren Beitrag verfassen.

Der geheime Skin – Die Würfelkönigin

Dies ist nur Spekulation, aber eventuell könnte euch der geheime Skin schon heute erwarten.

So sieht der Plan von Epic Games aus

Auf dem Bild ist zu erkennen, dass euch in der 3. Woche etwas mit der Würfelkönigin erwarten wird. Ob sie durch ein kurzes Event auf der Map erscheinen wird oder sogar der geheime Skin endlich erspielbar sein wird bleibt abzuwarten.

Es handelt sich hier um Leaks. Es könnte auch sein, dass einige davon eventuell ausgetauscht oder sogar gar nicht in Fortnite erscheinen könnten.