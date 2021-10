In Fortnite könnt ihr dank Fahrzeugen weite Strecken zurücklegen, um Gefahren zu entkommen. Doch Epic Games veränderte die Transportmittel so, dass sie noch mehr Funktionalität bieten als vorher. Wir zeigen euch, was ihr jetzt alles mit ihnen anstellen könnt.

Welche Transportmittel gibt es? In Kapitel 2 Season 8 gibt es das Motorboot, Autos und LKWs als Fortbewegungsmittel. Diese sind wild auf der Map verstreut. Manche lassen sich fahren, andere sind mit Wegfahrsperren ausgestattet. Hier sind nochmal alle Arten der Autos aufgelistet:

Islander Prevalent (4-Sitzer)

Victory Motors Whiplash (2-Sitzer)

OG Bear (4-Sitzer)

Titano Mudflap (2-Sitzer)

Motorboot (4-Sitzer)

Ein langersehntes Feature, welches sich die Community in Fortnite wünschte, waren Autos. Da die Map von Kapitel 2 sehr riesig ist, war es ohne Fortbewegungsmittel mühsam die Map zu durchqueren.

Epic nahm dazu keine Stellung, aber allem Anschein nach, wurde etwas an den Autos verändert, das euch die Möglichkeit gibt auf ihnen zu stehen.

Wir zeigen euch, was ihr mit den Autos unbedingt testen solltet.

1. Ihr könnt jetzt verletzte Spieler mitnehmen

Ein grauenhaftes Szenario, welches sicherlich dem einen oder anderen Spieler schon widerfahren ist: Ihr seid in einem Kampf und einer eurer Mates geht zu Boden.

Zurücklassen ist keine Option

Ihr seht als einzigen Ausweg die Flucht mit einem naheliegenden Fahrzeug. Vor dem Update 18.20 hättet ihr euren Kollegen sterbend liegen lassen, doch das gehört jetzt der Vergangenheit an.

Falls euch also ein Team überrennt, packt den verletzten Freund auf eure Schultern, schmeißt ihn auf ein Auto und düst mit ihm davon.

2. Mehr Platz für andere Spieler

In Solos, Duos oder Trios ist das Feature eher nicht so interessant, aber es wäre etwas für den Modus Gruppenkeile. Ihr könnt durch die neue Mechanik mehrere Leute transportieren.

Dazu steigen 4 Spieler ins Auto und die Restlichen springen drauf. Es wurde noch nicht getestet, wie viele schlussendlich auf die Autos passen, doch das sollte, je nach Fortbewegungsmittel, variieren.

3. Auf Autos stehen und Spieler abknallen

Am nützlichsten erweist sich dieses Feature im Kampf. Dadurch, dass ihr euch auf dem Fahrzeug befindet, besteht nicht die Gefahr, durch das Explodieren eines Wagens zu sterben, wenn ihr von einem Feind konfrontiert werdet. Ihr seid also agiler, was das Kampfgeschehen angeht.

Im Inneren eines Wagens seid ihr dennoch geschützter, da das äußere Gehäuse viele Kugeln schluckt. Ein Versuch ist es trotzdem wert. Nutzt dazu am besten den LKW. Zwei Spieler befinden sich auf den gewohnten Plätzen im Wagen und die restlichen zwei auf der Anhängerplattform.

Dadurch habt ihr eine nette Überraschung für eure Gegner vorbereitet und sorgt hiermit für Abwechslung.

Was haltet ihr von solchen geheimen Änderungen? Findet ihr das cool und abwechslungsreich? Lasst es uns gerne wissen.

