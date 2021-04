In Fortnite: Battle Royale sollt ihr Autos mit Geländereifen modifizieren. So lautet eine der Challenges der Woche 5 der Season 6. MeinMMO zeigt euch, wo ihr die Reifen findet, sie montiert und was die Bereifung überhaupt bringt.

Was ist das für eine Aufgabe? In der 4. Wochen der Season 6 sollt ihr Fahrzeuge mit den neuen Geländereifen modifizieren, die mit Update 16.20 eingeführt wurden. Die neuen Räder lassen sich an Autos montieren und sollen euch mehr Möglichkeiten geben.

Damit ihr diese Aufgabe schnell lösen könnt, zeigen wir euch, wo ihr die neuen Räder findet und was ihr machen müsst.

Wo befinden sich die Geländereifen?

Wo müsst ihr suchen? Die neuen Reifen findet ihr vor allem an Tankstellen und Werkstätten. Ihr könnt sie in eurem Inventar mitnehmen, um sie dann später zu montieren. Auf der Map der Season 6 gibt es verschiedene Tankstellen und Garagen, die nicht gleich deutlich angezeigt werden – meistens findet man sie aber zusammen. Wir zeigen euch auf der Karte, wo sich einige davon befinden, damit ihr euch dort auf die Suche machen könnt.

An diesen Orten findet ihr jeweils eine Tankstelle

Bild-Quelle: fortnite.gg

Wie montiert man die Geländereifen?

Das müsst ihr machen: Sobald ihr einen der neuen Reifen gefunden habt, müsst ihr ihn nur im Inventar ausrüsten. Danach sucht ihr euch ein Fahrzeug, stellt euch davor und werft den Geländereifen gegen die Reifen, die schon montiert sind. Wenn ihr dies richtig ausgeführt habt, dann erscheinen riesige Reifen an eurem Fahrzeug – so wisst ihr, dass ihr das Auto modifiziert habt.

Wenn ihr das Auto erfolgreich modifiziert habt, müsst ihr das Ganze noch 2 Mal wiederholen – insgesamt 3 Mal, damit die Aufgabe erledigt ist. Danach sollte die Aufgabe erledigt sein und ihr könnt euch den restlichen Challenges der Woche widmen. Falls ihr euch den korrekten Ablauf als Video anschauen möchtet, könnt ihr das hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was bringen die Geländereifen überhaupt?

Lohnt sich das Modifizieren der Fahrzeuge? In erster Linie sollen die Geländereifen eure Autos mit größeren, robusteren Rädern ausrüsten. Das hilft euch, damit ihr auf dem Gelände (Wasser, Wiese, Hügel) ebenso gut fahren könnt, wie auf den Straßen der Karte. Wenn ihr gerne mit den Autos unterwegs seid, dann lohnt sich also die Montage der Geländereifen – vor allem damit ihr schneller ans Ziel kommt.

Für die Spieler unter euch, die gerne Tricks ausprobieren, könnten die Reifen ebenfalls ein spannendes Item sein. Die neuen Reifen haben nämlich einen abprallenden Effekt – ihr könnt damit also Fallschaden verhindern oder darauf springen. Das lohnt sich aber nur, wenn ihr schnell reagieren könnt und solche Tricks gewohnt seid.

Das Modifizieren von Fahrzeugen kann sich also lohnen, aber falls ihr nicht gerne mit Autos unterwegs seid, dann könnt ihr einfach die Aufgabe für die EP-Belohnung erledigen und euch danach wieder anderen Dingen im Spiel widmen. Vielleicht seid ihr ja lieber als Jäger unterwegs und zähmt dabei Dinosaurier. In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr Dinos in Fortnite zähmt.