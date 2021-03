So zähmt ihr Dinos in Fortnite – Aber lohnt sich das?

In Fortnite: Battle Royale gibt es jetzt Dinos, die ihr jagen oder zähmen könnt. Wir zeigen euch, wie das Zähmen funktioniert und ob sich das für euch lohnt.

Was ist gerade los in Fortnite? In Fortnite ist Season 6 gestartet und brachte schon einige neue Features ins Spiel wie das Jagen von wilden Tieren. Nach dem Update 16.10, das am 30. März aufgespielt wurde, gibt es jetzt Velicoraptoren auf der Map der Season 6. Die Dinos sind aus ihren Eiern geschlüpft und machen die Insel unsicher.

Diese neuen Raubtiere können ebenfalls für Materialien gejagt werden. Doch ihr könnt sie auch zu euren Verbündeten machen, indem ihr sie zähmt. Doch wie funktioniert das und lohnt sich der Aufwand überhaupt? Auf diese Punkte gehen wir hier im Guide genauer ein.

Fortnite Season 6: Alle 4 neuen wilden Tiere auf der Map

So zähmt ihr die Dinos

Was müsst ihr machen? Wenn ihr auf einen Velicoraptor trefft, dann solltet ihr nicht unvorbereitet sein, denn sie werden euch angreifen. Am besten stellt ihr zuerst einen Jägermantel her, damit der Dino euch nicht als direkten Feind sieht – so verhindert ihr einen Angriff, der sogar tödlich enden kann.

Danach wird es ein bisschen knifflig, denn der Veciloraptor greift euch zwar nicht mehr an, aber ihr seid immer noch nicht verbunden. Der Dino wird weiter die Umgebung erkunden, doch damit ihr ihn zähmen könnt, muss er stehen bleiben. Am besten stellt ihr euch direkt vor den Dino und versperrt ihm den Weg – denn eure Wände als Absperrung kann der Velicoraptor leicht zerstören!

Sobald ihr den Dino gestoppt habt, könnt ihr interagieren, um ihn zu zähmen. Nach der Zähmung erscheinen kurz kleine Herzen über dem Kopf des Dinos und er wird euch dann überall hin folgen. Der Dataminer MikeDulaimi postete eine Karte, wo sich die Velicoraptoren meistens aufhalten (via Twitter).

Vor der Zähmung sind die Velociraptoren sehr gefährlich und greifen jeden an

Lohnt sich die Zähmung überhaupt?

Welche Vorteile bringt eine Zähmung? Abgesehen davon, dass es nie schlecht sein kann noch mehr Verbündete in einer Runde zu haben, bringt die Zähmung der Dinos einige Vorteile. Ein wichtiger Punkt ist, dass sie euch dann nicht mehr angreifen – da die Dinos euch mit 3 Bissen erledigen können, wäre das sicher schon mal ein wichtiger Vorteil.

Ihre Angriffslust könnt ihr jedoch nutzen, denn sobald ihr sie gezähmt habt, werden sie eure Gegner angreifen. Sie greifen übrigens nicht nur eure Spieler-Gegner an, sondern alle wilden Tiere, die euch angreifen möchten, also auch die anderen Velociraptoren. Wenn ihr also schon immer einen Dino als Bodyguard haben wolltet, dann ist das eure Chance!

Wann lohnt sich die Zähmung nicht? Wenn ihr nicht genug Materialien habt, um euch einen Jägermantel zu basteln, dann solltet ihr den Velicoraptoren aus dem Weg gehen. Könnt ihr den Dino nämlich nicht abwehren, dann wird die Begegnung vermutlich nicht gut für euch ausgehen. Es liegt also in eurer Entscheidung, ob ihr Inventarplätze für Knochen, Fleisch und einen Jägermantel aufbrauchen möchtet – denkt aber daran, dass ihr dann weniger Waffen dabei haben könnt.

Ob sich die Zähmung der Dinos lohnt, kommt immer auf die Situation an, in der ihr euch befindet. Solltet ihr aber die Chance auf eine Zähmung haben, dann solltet ihr die Möglichkeit nutzen, um euch einen coolen Verbündeten zu holen.

Stellt euch vor, ihr seid mit einer ganzen Truppe von Velociraptoren in Fortnite unterwegs

Falls ihr euch lieber nicht mit den Dinos anlegen wollt, dann könnt ihr auch Jagd auf die Hühner machen. Die kleinen wilden Tiere versorgen euch mit Knochen und Fleisch, wenn ihr sie tötet. Doch wenn ihr die Hühner lebend aufhebt, dann könnt ihr sogar damit fliegen. Spieler nutzen diesen Hühner-Trick für irre starke Rotationen, die ebenfalls einen Vorteil im Spiel verschaffen können.