Was wurde gefunden? Der Patch soll ebenfalls eine neue Waffe hervorgebracht haben. Die “Recycler”-Waffe braucht sogar Munition, die man sonst in Fortnite nicht kannte. Die neue Knarre soll nämlich “Müll” als Munition brauchen – ob diese wohl auch aus Munitionskisten fallen?

Wie die anderen wilden Tiere lassen sich die Dinos auch zähmen ( via Twitter ). So werden sie euch nicht angreifen und können euch sogar im Kampf helfen. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, solltet ihr euch mit den Raubtieren verbünden. Es ist aber noch nicht klar, ob man fürs Zähmen von Dinos ebenfalls einen Jägermantel herstellen und tragen muss.

Es ist nicht ganz klar, wo die Dinos auftauchen, aber Spieler konnten schon sehen, dass sie aus den Eiern geschlüpft sind. Ein Spieler ist sogar schon einem Dino begegnet und wurde direkt angegriffen. Ihr solltet euch jetzt also in Acht nehmen, wenn ihr auf das Raubtier trefft, wie dieser Twitter-Clip zeigt:

Das ist gerade los in Fortnite: Nach einer Downtime ist jetzt das Update 16.10 aufgespielt worden. Es handelt sich dabei um einen größeren Patch, der einige Änderungen mit sich bringt – einige davon wurden schon von Epic angekündigt . Wir haben euch hier die wichtigsten Änderungen in unseren eigenen Patch Notes auf Deutsch zusammengefasst.

Das Update 16.10 in Fortnite ist da und bringt ein neues Raubtier, eine neu entdeckte Waffe und einige Fehlerbehebungen. MeinMMO zeigt euch, was sich jetzt alles im Spiel geändert hat.

