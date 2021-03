8 nervige Bugs, die Fortnite mit Update 16.10 endlich beheben wird

Diese Bugfixes könnten einige Spieler freuen, denn die Fehler sind schon nervig in einer Runde. Es ist aber nicht das einzige Problem, das Spieler gerade nervt. Es gibt nämlich Diskussionen, ob die neue Urzeit-Schrotflinte einen Nerf braucht . Vor allem in der kompetitiven Szene beschweren sich einige Profis, dass die Pumpgun zu stark sei. Ob Fortnite einen Nerf für die Waffe bringen wird, werden wir wohl erst beim Update 16.10 sehen.

Vor allem die eingeschränkte Sicht im Sturm kann ziemlich nervig sein und sogar zu einer Eliminierung führen. Die Sicht ist momentan so eingeschränkt, dass man den Weg vor sich nicht erkennt und manchmal sogar gegen Hindernisse läuft, während der Sturm Schaden am Charakter verursacht.

Welche Bugs befinden sich gerade in Fortnite? Auf dem Fortnite-Trello sind verschiedene Bugs aufgeführt, die sich gerade im Spiel befinden und an denen gearbeitet wird. Diese Fehler sollen mit Update 16.10 behoben werden:

Insert

You are going to send email to