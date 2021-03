Fortnite: Sollte man die neue Urzeit-Schrotflinte aus Season 6 nerfen?

Zum ersten Mal hat Epic Games in Season 6 eine Vorsaison für die kompetitive Szene implementiert. Diese Übergangsphase dauerte eine Woche und diente dazu, das Feedback der Spieler zu erfassen, damit die Entwickler schnell Hotfixes erstellen können. Epic Games konnte froh sein, dass sie in dieser ersten Season-Meta keine Ausreißer eingebaut haben, außer, dass die Urzeit-Schrotflinte sozusagen durch die Maschen fiel.

So reagieren die Fortnite-Pros auf die Waffe: Die Profis sind schnell dabei ihren Unmut zu äußern, wenn eine Waffe im Spiel zu stark ist und nun zeigten sie mit dem Finger auf die Urzeit-Schrotflinte. Zu hohe Feuerrate, viel Schaden und das alles ohne viel Geschicklichkeit zu benötigen. Die neue Shotgun hat es sogar geschafft die epische und legendäre Pumpgun auf die hinteren Plätze der Fortnite-News zu verweisen: das will schon was heißen!

Fortnite Season 6: So stellt ihr die neuen Urzeit-Waffen her

Was für eine Waffe ist gemeint? Die Meta für den Start von Fortnite Season 6 ist eine der innovativsten bisher. Eine ganze Reihe neuer Bögen ersetzen Scharfschützengewehre und die Spieler müssen ihr Arsenal mit Knochen und Metallzahnrädern aufrüsten. Eine Waffe ist jedoch schnell in den Fokus des Wettbewerbs gerückt – und der Kritik – und das ist die Urzeit-Schrotflinte.

Der Aufstieg der Spieler in die Arena hat bereits begonnen, wobei ein Schatten bereits über dem Spielfeld schwebt: die Allmacht der Urzeit-Schrotflinte. Diese neue Waffe aus Saison 6 in Fortnite , die kolossalen Schaden mit einer anhaltenden Feuerrate verursacht, macht den Profis das Leben schwer .

