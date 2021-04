Das Update 16.20 in Fortnite ist da und bringt 3 neue Waffen, neue Ausstattung für Autos und eine Map-Änderung. MeinMMO zeigt euch in den deutschen Patch Notes, was sich jetzt alles in Fortnite: Battle Royale geändert hat.

Das ist gerade los in Fortnite: Nach einer längeren Downtime ist jetzt das Update 16.20 aufgespielt worden. Es handelt sich dabei um einen Patch, der einige Änderungen mit sich bringt – einige davon wurden schon von Epic angekündigt. Wir haben euch hier die wichtigsten Änderungen in unseren eigenen Patch Notes auf Deutsch zusammengefasst.

2 neue Bögen kommen zu Fortnite

Was ist jetzt neu? Mit dem Update 16.20 sollen gleich 2 neue Bögen ins Spiel eingefügt worden sein. Dataminer hatten die “Waffen” schon vorm Patch in den Daten gefunden und geleakt. Bei diesen beiden Bögen handelt es sich um:

Den Grappler-Bogen

Den Splinter-Bogen

Der Dataminer HYPEX postete die Werte der beiden Bögen auf Twitter:

Laut den Dataminern soll der Grappler-Bogen beim NPC Lara Croft zu kaufen sein. Beim Splinter-Bogen ist noch nicht ganz klar, wie man diesen bekommen kann. Es wäre möglich, dass man die beiden auch wie die Urzeit-Waffen selbst herstellen kann. Wir werden euch weiter informieren, sobald es mehr Infos zu den neuen Bögen gibt.

Neue mythische Waffe auf der Map

Was ist jetzt neu? Nach dem Patch könnt ihr eine bekannte Waffe nun als mythische Version auf der Map finden. “Der Recycler” ist noch nicht lange in Fortnite, doch mit Patch 16.20 gibt’s schon die mythische Variante, die noch ein bisschen stärker ist. Wie die normale Version könnt ihr mit dem mythische Recycler Gegenstände “einsaugen” und mit einer Müllbombe auf eure Gegner schießen.

Den neuen “Spire Assassin’s Recycler” findet ihr, wie der Name schon sagt, bei dem NPC Spire Assassin. Die Wächterin ist jedoch nicht so leicht zu finden, denn sie spawnt an verschiedenen Orten. Ihr solltet aber in der Nähe von The Spire aufpassen, denn oft bewacht sie dort den Turm.

Neues Item: Räder für Autos

Was ist jetzt neu? Wie schon angekündigt, gibt es jetzt eine Änderung bei den Fahrzeugen. Ihr findet jetzt nämlich Räder auf der Map, die ihr auf eure Fahrzeuge montieren könnt. Die Räder machen die Autos abseits der Straße noch fahrtauglicher.

Ihr könnt sie an eure Autos anbringen, indem ihr sie einfach im Inventar ausrüstet und sie gegen die bereits platzierten Räder des Fahrzeuges werft. Sobald sie erfolgreich montiert sind, werdet ihr gleich den Unterschied merken. Wie das funktioniert, zeigt dieser Twitter-Clip:

Dieser Artikel wird gerade aktualisiert und ergänzt