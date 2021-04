Wie es aussieht, bringt der Recycler gleich eine neue Art von Munition mit, die man bisher noch nicht in Fortnite kannte. Der Dataminer HYPEX zeigte schon erste Infos, wie die “Müll”-Muni im Spiel funktionieren soll ( via Twitter ). Laut dem Leaker soll der Recycler verschiedene Materialien einsaugen und dann Müll-Bomben ausspucken.

Diese Waffe wurde ebenfalls gefunden: Update 16.10 brachte noch eine weitere Waffe hervor. Die “Recycler”-Waffe wird wohl Munition brauchen, die man sonst in Fortnite nicht kannte. Die neue Knarre soll nämlich, wie der Name schon andeutet, “Müll” recyclen und als Munition verwenden.

Vor allem die Bögen scheinen eher “Waffen” zu sein, die für Tricks in einer Runde gebraucht werden und nicht unbedingt Schaden an Gegnern verursachen. Der Grappler-Bogen könnte ähnlich funktionieren wie der mythische Grappler aus Season 2 – Kapitel 2 , mit dem man unglaublich schnell vorwärtskam.

Was wurde gefunden? Der Dataminer Firemonkey zeigte, dass er 3 exotische Waffen in den Daten gefunden hatte, die wohl bald von NPCs verkauft werden sollen. Seinen Fund teilte er auf Twitter – diese mythische Knarren sollen kommen ( via Twitter ):

Der Start von Season 6 in Fortnite: Battle Royale brachte schon einige neue Features und Waffen, doch offenbar könnten uns schon bald 4 weitere neue Waffen erwarten. Laut Dataminern ist sogar eine Knarre dabei, die mit Müll schießt. Wir zeigen euch, was gefunden wurde.

