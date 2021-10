Fortnite: Neue Kippwelt-Sense freischalten und bekommen – So geht’s

Worauf sollte ich beim Kampf achten? Besitzt ihr die Waffe, solltet ihr eher im Hinterhalt agieren. Ein aggressives Vorpreschen könnte euch durch eine Pumpe (Schrotflinte), zu einem schnellen Ende führen. Falls ihr in einer Kippwelt seid, benutzt diese Waffe, um eure Runden in dieser Dimension schneller zu füllen. Da die Würfelmonster meist im Nahkampf agieren, könnt ihr sie schnell zu Brocken schnetzeln und verbraucht dabei keine Munition.

Wie bekomme ich diese Sense? Dafür müsst ihr in die berüchtigten „ Kippwelten “ eintreten und dort Truhen öffnen. Diese Kevin-ähnlichen Truhen sind in der Kippwelt meist überall und wild verstreut zu finden.

In Fortnite hat es eine neue Waffe ins Spiel geschafft. Sie ist eine neue Kippwelt-Waffe und bietet Besonderheiten an. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet und wie ihr an sie rankommt.

