Ninja erklärt, woran Twitch-Konkurrent Mixer scheiterte – Warum er das Ende feierte

Man habe vom Ende Mixers etwa 72 Stunden vor allen anderen erfahren. Aber er habe so sehr Vertrauen in seine Anwälte gehabt, dass er sich sicher war, dass man sich „um sie kümmert“. Dabei grinst Ninja und nennt seinen Anwalt einen Gott.

„Ich wollte gewinnen. Es war nicht so, dass ich nur den großen Deal unterschrieben habe und abkassieren wollte. Ich hab sechs Monate lang am Stück doppelt so viel gestreamt wie vereinbart, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Und es lag nicht daran, dass ich nicht gewollt habe.“

„Die hatten so viel Potential: Es waren die Kleinigkeiten, etwa Leute auf der Plattform zu halten. Um sich einen Nutzernamen zu machen, brauchte man einen Microsoft-Email-Account. Ist das euer Ernst? Und dann gaben sie dir einen Nutzer-Namen, wie beim Xbox-Live-Account. Das war total nervig, dann musste man in den Account gehen, komplett aus dem Stream raus, und deinen User-Namen ändern, damit du nicht SuperSquare 69 bist.“

Woran scheiterte Mixer? In einem Interview mit dem E-Sport-Clan 100Thieves sagt Ninja, Mixer sei an scheinbaren Kleinigkeiten und der Unbeweglichkeit des riesigen Konzerns Microsoft gescheitert. Dabei hatte Mixer technisch so viel drauf. Ninja lobt die Vorzüge des Dienstes:

Insert

You are going to send email to