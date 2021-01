Doch irgendwie hat man das Gefühl, dass niemand seinen Erfolg so richtig zu schätzen weiß. Das kommt auch in dem Interview rüber.

Seine Karriere ist ein Erfolg : Ninja wirkt in gewisser Weise frustriert, obwohl er in seiner Karriere vieles richtig gemacht. Denn inzwischen ist er auch außerhalb von Streaming-Plattformen präsent und hat seine Marke weiter ausgebaut:

Aber wenn ich zufällig anfange, mit einer Frau zu spielen, die niemand kennt, dann werden die Leute anfangen zu reden. Wenn ich also mit weiblichen Spielern spiele, dann mache ich das in einer großen Gruppe, damit es nicht diese Eins-zu-Eins-Interaktion gibt.

Ich dachte mir, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass niemand auch nur ein Gerücht in die Welt setzen oder YouTube-Clickbait-Videos machen kann: ‚Ninja spielt in letzter Zeit viel mit dieser Person. Sie flirten. Hier ist ein Clip.‘

Es kommen Leute in meinen Chat und sie sagen: „Du fällst ab. LOL. Guter Mixer-Move, Mann.“ Der Mixer-Zug war klug. Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe.

Was erzählte Ninja? In dem Interview berichtet Ninja davon, dass man ein dickes Fell brauche, um als Streamer zu überleben. Nach seinem Wechsel von Mixer zurück auf Twitch war er nicht länger die Nummer 1. Und genau damit wurde er aufgezogen:

Tyler „Ninja“ Blevins streamt seit einigen Monaten wieder auf Twitch. Obwohl er dort noch immer die meisten Follower hat, sind seine Zuschauerzahlen nicht mehr so hoch wie früher. Er wird zudem noch immer mit Mixer aufgezogen und muss sich mit Trollen herumschlagen. Darüber sprach er mit der New York Times.

