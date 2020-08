Fortnite: Ninja ist wieder auf Twitch und sofort die Nr. 1 – Nach einem Jahr im Exil

Tyler „Ninja“ Blevins ist nach einem Jahr auf der Streaming-Plattform Mixer wieder zurück auf Twitch. Dort hat er mit 14.8 Millionen Followern den mit Abstand größten Kanal der Welt. Er spielt wieder Fortnite und hat aus dem Stand die meisten Live-Zuschauer.

Wann war Ninja das letzte Mal auf Twitch zu sehen?

Den letzten Twitch-Stream von Ninja gab es am 29. Juli 2019. Da spielte er knapp 7 Stunden Fortnite vor im Schnitt 46.670 Spielern.

Am 1. August wechselte Ninja dann auf Mixer, wo seine Zuschauerzahlen sanken, sein Einkommen und seine Frustration aber stiegen.

Nun am 5. August ist er das erste Mal wieder auf Twitch zu sehen, nach mehr als einem Jahr im Exil von der Plattform. Im Moment schauen ihm um die 80.000 Leute zu. In den USA ist es auch noch sehr früh am Tag. Den Stream startete Ninja um 8 Uhr Ortszeit, er spielt mit seinem Kumpel DrLupo.

Ninja ist immer noch frei – streamt, wo er will

Was heißt das? Im Moment heißt das noch nicht so viel, denn Ninja ist immer noch ungebunden. So wie bei seinem Stream am 8. Juli auf YouTube, tritt er hier als „Free Agent“ auf, der streamt, ohne mit einem Vertrag exklusiv an eine Streaming-Plattform gebunden zu sein.

Ninja sagt: Die Beziehung sei „kompliziert.“ Er hätte da was laufen, aber er dürfe sich auch mit anderen treffen.

Ninja ist vertragslos, seit Microsoft das Ende der Plattform Mixer bekanntgegeben hat und Ninja sich auszahlen ließ, statt auf Facebook zu wechseln.

Im Stream verteilt er einige Seiten-Hiebe gegen Twitch und Mixer:

Twitch habe ihm alles weggestrichen, den Partner-Status und damit den Subscribe-Button genommen (und damit auch seinen Stolz einige und wichtige Zentimeter an entscheidender Stelle … seiner Zuversichtlichkeit)

Mixer kann er jetzt aber auch nicht mehr bewerben, denn das hat ja bekanntlich zugemacht

Ninja sofort wieder auf Eins bei Twitch

Warum streamt er dann? Ninja scheint mit den beiden Streams zeigen zu wollen, dass er noch da ist und dass er aus dem Stand und ohne Vorbereitung gewaltige Zuschauermassen erreichen kann.

Das sollte ihm bei einer Vertragsverhandlung mit den drei Optionen, die in Frage kommen, helfen.

Der Plan scheint ihm auch gut zu gelingen. Im Moment schauen ihm auf Twitch mehr Leute zu als allen anderen. Er liegt mit 76.861 Zuschauern vor NICKMERCS und TimTheTatman, die beide die neue Season 5 in CoD Warzone zeigen.

Bei Fortnite kam heute ein großes Update.

Es ist kein Zufall, dass Ninja ausgerechnet heute zurück auf Twitch kommt. Neben der Season 5 in Call of Duty ist auch bei Fortnite einiges los. Dort kam heute morgen ein neuer großer Patch. Was der verändert hat, sagt euch MeinMMO-Expertin für Fortnite Eilyn Rapp hier:

