Chaos in Fortnite – Season 2 steht kurz vorm Start und keiner weiß, was passiert

In Fortnite wird der Start einer neuen Season mit Leaks und vielem geheimen PR-Einlangen von Epic begleitet. Doch für den Start von Season 2 werden alle Fans aus der Community im Dunkeln gelassen. Dabei schweigt Epic Games immer noch ohne jeglichen Hinweis für den neuen Content.

Was sagt Epic Games zur neuen Season? Bislang nichts und das macht die Spieler noch angespannter. Weder die Community, noch Leaker oder Influencer wissen genaues über die kommende 2. Season. Viele Neuigkeiten bezüglich neuem Content zu Season 2 beziehen sich auf Daten, die von Dataminern ausgelesen wurden.

Doch Epic hat bislang nichts Konkretes veröffentlicht, obwohl heute, am 19. März, die Season offiziell enden soll. So steht es im Battle Pass. Das macht die Spieler nervös, denn sie wollen wissen, wann die erste Season endlich abgelöst wird und was sie im neuen Part für neue Features erwarten können.

Spieler wollen endlich Informationen

Wann endet endlich Season 1? Offiziell steht im Battle Pass der 19. März als End-Datum. Das wäre heute, doch weder der offizielle Twitter-Account Fortnite Status, noch das Spiel selbst kündigen einen Server Down an.

Obendrauf hat ein UI-Programmierer aus Epic Games einen Tweet vom 18. März wieder gelöscht (via Twitter.com). In diesem hat er behauptet, er freue sich seinen Profil-Hintergrund in 48 Stunden endlich abzuändern. Dieser ist momentan mit den Skins aus Season 1 geschmückt. Somit ist es nun wahrscheinlicher, dass der Server Down am 20. März stattfinden wird.

Spieler warten geduldig auf die neue Season

Was sagen die Spieler zum Infomangel? Spieler sind genervt davon, im Dunkeln gelassen zu werden. Sie möchten Informationen vom neuen Content haben, um Spannung aufbauen zu können. So meint Twitter-User „josh12266512“ folgendes:

Mit 0 Hype in eine Saison zu gehen, ist nicht cool. Völlige Mehrdeutigkeit ohne Überleitung in einen großen saisonalen Wechsel führt nur zu einem verwirrenden und langweiligen Start.

Dabei riefen sogar die Fortnite-Leaker die Community auf, ihre eigenen Leaks und Teaser zu veröffentlichen. So werden kleine Szenen von selbstgemachten Live-Events, bis zu „Server Down“- Ankündigungen gepostet, die die Spieler aufmuntert.

Dabei übernehmen sie den Job von Epic und sorgen für ihren eigenen Hype. Bedenkt jedoch, dass es sich hierbei nur um selbst erstellte Videoeinlagen handelt, die nichts mit Season 2 zu tun haben.

Was können die Spieler in Season 2 erwarten? Viele neue Skins sowie Anpassungen von Waffen. Änderungen an der Map und vielleicht auch an den Menüs wären vorstellbar. Denkbar wären auch viele neue Crossover von anderen Spielen oder Stars, die in den Battle-Royal-Shooter importiert werden.

Zumal wird auch ein Krieg zwischen IO und den Sieben erwartet, der die Map erneut ins Chaos stürzen wird.

Solltet ihr mehr Infos zur neuen Season benötigen, haben wir für euch alles in unserem Beitrag zusammengefasst: