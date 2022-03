5 Dinge, die ihr in Fortnite vor Kapitel 3 Season 2 noch erledigen solltet

In Fortnite startet bald die neue 2 Season. Nicht nur viele neue Skins und kosmetische Items erwarten die Spieler, sondern auch Map-Veränderungen und neue Waffen. Wir zeigen euch deshalb, was ihr noch vor der neuen Season 2 alles erledigen solltet.

Das steht bald an: Season 1 von Chapter 3 neigt sich bald dem Ende zu. Nicht nur erhielten Spieler eine neue Map, gefolgt von vielen neuen und coolen Waffen, sondern auch neue Skins in einem Battle Pass. Dieser läuft jedoch offiziell am Samstag, dem 19. März 2022 aus. Wir zählen euch deshalb fünf Dinge auf, die ihr noch erledigen solltet, ehe die neue Season startet.

Shantas Steine finden für Zusatzstile

Wie bekomme ich Shanta? Shanta gehört zu den „Battle Pass“-Skins aus Chapter 3 Season 1. Habt ihr euch den Pass gegönnt, wird sie automatisch freigeschaltet.

Was macht Shanta besonders? Mit ihr, erhaltet ihr auch ihre Quest. Die Quest umfasst eine Schnitzeljagd, bei der ihr unzählige Kristalle auf der Map auflesen müsst. Damit schaltet ihr ihre Zusatzstile frei, wie neue Masken oder Schulterteile. Möchtet ihr also ihre Stile freischalten, bleibt euch nur noch Zeit bis zum 19. März.

Wir binden euch ein Video ein, indem der YouTuber „Perfect Score“ zeigt, wo sich alle Locations befinden:

Federn für Haven-Masken sammeln

Havens-Masken in einer großen Sammlung

Was bietet Haven? Haven gehört auch zu den „Battle Pass“-Skins und kann auf Seite 5 freigeschaltet werden. Sie als Ureinwohnerin der neuen Insel besitzt viele Masken, die es freizuschalten gilt. Um sie freizuschalten, müsst ihr viele Federn sammeln, die aus allen Kisten zufällig fallen gelassen werden.

Weitere Informationen zu Haven haben wir hier für euch zusammengefasst.

Kronensieg-Emote bekommen

Das ist eine Krone aus Fortnite

Was sind Kronensiege? Kronen gehören zu den neuen Items aus Chapter 3. Das neue Statussymbol lässt sich nach einem „Epischen Sieg“ ergattern. Gewinnt ihr jedoch nochmal mit einer Krone im Gepäck, erhaltet ihr noch den Emote „Krönender Erfolg“.

Da in einer neuen Season viele Veränderungen kommen könnten und Epic vielleicht das neue Feature ganz streicht, solltet ihr euch noch schnell das Emote gönnen.

Weitere Informationen zu den Kronen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Das Fundament erspielen

Das Fundament

Wie bekomme ich Foundation? Das Fundament ist in Saison 1 Kapitel 3 der „Geheime Skin“ und wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt für alle Spieler freigeschaltet. Fans können nicht nur ein neues Mitglied der Sieben freischalten, sondern auch viele weitere kosmetische Items.

Was muss ich dafür tun? Ihr benötigt den Battle Pass. Habt ihr diesen gekauft, müsst ihr nur noch die dazugehörigen Aufgaben erledigen. Diese haben wir auch in einem separaten Beitrag zusammengefasst, den wir euch hier verlinken. Ihr solltet euch jedoch beeilen, denn nach dem 19. März gibt es keine Möglichkeit mehr, The Rock freizuschalten.

Monarch-Paket abschließen

Das Monarch-Paket

Was ist das für ein Paket? Dieses Paket erschien für Fortnite, um Spielern für kleines Geld einen großen Level-Schub zu verleihen. Dazu erhaltet ihr noch einen neuen Skin mit Rückenteil und Waffentarnung. Zusätzlich erhaltet ihr noch 28 „Battle Pass“-Level, welches euch den nötigen Schub verleihen soll, um Zusatzstile und den Battle Pass fertig zu stellen.

Was passiert mit den Aufgaben nach Season 1? Die dazugehörigen Aufgaben, mit dem Level-Boost verschwinden am 19. März. Solltet ihr also das Paket gekauft haben, müsst ihr die Aufgaben vor dem Ablauf der ersten Season erledigt haben. Sonst habt ihr eure V-Bucks umsonst ausgegeben.

Was haltet ihr von unseren aufgelisteten Dingen, die es noch zu erledigen gilt? Habt ihr alle schon gemeistert oder haben wir euch geholfen etwas nicht aus den Augen zu verlieren? Lasst es uns wissen!