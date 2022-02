Endlich könnt ihr The Rock in Fortnite freischalten. Die Aufgaben für The Foundation sind bekannt und wir zeigen euch, wie ihr sie löst.

In Fortnite könnt ihr euch nun endlich das Outfit zu The Rock freischalten. Es nennt sich “The Foundation” und bringt euch noch einige Cosmetics wie einen Gleiter oder eine Spitzhacke mit. Doch das Zeug müsst ihr erstmal freischalten.

Wir zeigen euch hier die Aufgaben zum Skin und was ihr tun sollt.

Alle Aufgaben für The Foundation

Outfit Das Fundament – Besuche das Mächtige Monument, Sanctuary und einen Außenposten

– Besuche das Mächtige Monument, Sanctuary und einen Außenposten Emoticon “Antlitz des Fundaments”: Durchsuche 3 Kisten oder Munitionskisten bei Covert Cavern

Durchsuche 3 Kisten oder Munitionskisten bei Covert Cavern Spray “Das wahre Fundament”: Nutze 4 Schildtränke in einem einzigen Match

Nutze 4 Schildtränke in einem einzigen Match Spitzhacke “Plasmastachel des Fundaments”: Füge Gegnern 100 Nahkampfschaden zu Schlagt dafür Gegner mit eurer Spitzhacke

Füge Gegnern 100 Nahkampfschaden zu Umhang “Fundaments Umhang”: Triff mit einem Scharfschützengewehr einen Gegner, während du geduckt bist

Triff mit einem Scharfschützengewehr einen Gegner, während du geduckt bist Lackierung “Fundamental”: Bewege dich 1.000 Meter mit einem Charakter, den du rekrutiert hast. Dazu könnt ihr Jonesy oder Brainiac nutzen, die beide beim The Joneses POI spawnen. Drückt ihnen die Gebühr in die Hand und legt dann einfach 1.000 Meter zurück – Die angeheurten NPCs folgen euch

Bewege dich 1.000 Meter mit einem Charakter, den du rekrutiert hast.

Emote “Aus- und Anvisieren”: Hilf bei der Eliminierung von Gunnar. Besucht dafür Covert Cavern und geht in das Lager. Versucht, am besten mit mehreren Spielern, Gunnar zu bezwingen. Da erwartet euch ein schwerer Kampf.

Hilf bei der Eliminierung von Gunnar. Stil “Das Fundament (Elitekämpfer)”: Nutze gewöhnliche oder ungewöhliche Waffen, um Spielern Kopfschussschaden zuzufügen.

Nutze gewöhnliche oder ungewöhliche Waffen, um Spielern Kopfschussschaden zuzufügen. Stil “Das Fundament (Taktisch)”: Nutze Schrotflinten oder Maschinenpistolen, um Gegnern Schaden von oben zuzufügen.

Nutze Schrotflinten oder Maschinenpistolen, um Gegnern Schaden von oben zuzufügen. Hängegleiter “Düsengleiter”: Lande bei einem Außenposten der Sieben und beende das Spiel dann in den Top-10.

Lande bei einem Außenposten der Sieben und beende das Spiel dann in den Top-10. Stil “Das Fundament (Kampf)”: Schließe alle anderen Aufträge ab

Die Aufgaben sind nicht sonderlich schwer und können schnell im Gruppenkeile-Modus und ein paar normalen Spielen erledigt werden. Werdet ihr euch das neue Outfit freischalten und es auch nutzen?

Wollt ihr lieber Haven mit all ihren Inhalten freischalten? In unserem Guide zeigen wir euch alle Masken von Haven in Fortnite und wie ihr an ihre Feder kommt.