Fortnite hat euch in Chapter 3 Season 1 eine Inselbewohnerin in den Battle Pass geschickt. Ihr Name ist Haven und sie besitzt viele Masken, die Spieler nun freischalten können. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Aufgaben zu Masken sowie Fundorte, an denen ihr an die wichtigen Federn kommt.

Welcher Skin ist gemeint? Haven ist ihr Name und sie ist eine Einwohnerin der Insel. Nach ihrer äußerlichen Erscheinung wirkt sie wie eine Jägerin und Sammlerin. Sie besitzt eine große Sammlung antiker Masken, die ihr seit Patch 19.20 erspielen könnt.

Wichtige Informationen zu den neuen Masken und Federn

Wie bekomme ich Masken und welche gibt es? Um Masken zu bekommen, müsst ihr zuerst eine Voraussetzung erfüllen. Dabei handelt es sich um einfache Aufgaben wie das Fischen von Meerestieren oder das Sammeln von Nahrung. Diese listen wir euch für jede Maske auf.

Name der Maske Aufgabe Allsehende Maske Ist im Battle Pass erspielbar Wiederbelebte Katze Fange einen Schildfisch, Chillifisch und eine Qualle Mitternächtliche Katze Fange Fische (20 Stück) Herbstlicher Hirsch Benutze verschiedene Arten von Sofortgegenständen (3 Stück) Skelettierter Hirsch Sammle Sofortgegenstände an verschiedenen benannten Orten auf (3 Stück) Urzeitlicher Hirsch Benutze Sofortgegenstände (20 Stück) Alte Wölfin Jage Hühner (5 Stück) Kuschelige Wölfin Jage Wildschweine (5 Stück) Urzeitliche Wölfin Jage Wölfe (5 Stück) Verborgene Echse Rutsche 300 Meter weit Hypnotische Echse Rutsche ohne Unterbrechung 8 Sekunden lang Leuchtende Echse Füge Gegnern Schaden zu, während zu rutscht (100 Schaden) Frostige Plünderin Durchsuche Truhen (10 Stück) Goldene Plünderin Durchsuche Truhen der Sieben oder IO-Truhen (3 Stück) Mitternächtliche Plünderin Durchsuche seltene Truhen (3 Stück) Frühlingshafte Eule Lande durch Gleiten auf einem Baum Urzeitliche Eule Gleite 1000 Meter weit Tropische Eule Füge Gegnern innerhalb 10 Sekunden nach dem Gleiten Schaden zu Träumendes Langohr Fahre ein Auto, eine Quad-Ramme und ein Boot Frostige Langohr Mit einem Fahrzeug in der Luft verbrachte Zeit (10 Sekunden) Allsehendes Langohr Fahre 5000 Meter in einem Fahrzeug Freundlicher Klombo Reite 10 Sekunden lang auf einem Klombo Hungriger Klombo Füttere einen Klombo mit Klombobeeren Griesgrämiger Klombo Füge Klombo Schaden zu (50 Schaden) Tropisches Vöglein Schließe tägliche Aufgaben ab (5 Stück) Frostiges Vöglein Schließe tägliche Aufgaben ab (10 Stück) Urzeitliches Vöglein Schließe tägliche Aufgaben ab (20 Stück) Jägerin des Feuers Erhalte Haven-Masken (5 Stück) Jägerin des Schnees Erhalte Haven-Masken (15 Stück) Jägerin der Sonnenfinsternis Erhalte Haven-Masken (25 Stück) Das ist die Liste aller Masken und Aufgaben (Stand 01.02.22)

Habt ihr die Aufgaben erfüllt, braucht ihr lediglich die Federn, die ihr während eurer Matches erhaltet. Jede Maske hat drei Abstufungen, die es zu kaufen gibt. Dabei müsst ihr 10, 15 und 20 Federn ausgeben. Pro aufsteigender Stufe erhöht sich also euer Einsatz der Federn.

Seite eins ihrer Masken

Seite zwei ihrer Masken Das ist eure Auswahl, die es freizuschalten gilt

Was sind Federn? Federn sind ähnlich wie die Regenbogentinte aus der 8. Season. Diese werden benötigt, um eurer Haven 30 Masken zu spendieren. Mit ihnen lassen sich neue Masken und Farbvariationen für die Masken freischalten.

Mit dieser großen Auswahl habt ihr die Möglichkeit, eure persönliche Jägerin zu kreieren.

Wo finde ich die Federn? Um Federn zu finden, müsst ihr lediglich so viele Kisten wie möglich öffnen. Dabei habt ihr bei jeder geöffneten Truhe die Chance, auch mit Federn belohnt zu werden. Wir haben euch dazu eine Karte von Fortnite.gg kreiert, mit allen möglichen Truhen-Standorten.

Das sind die Standorte aller Kisten (fortnite.gg)

Wie viel kostet eine Maske? Jede Maske besitzt drei Varianten, die teurer werden. Zahlt ihr also für die erste Variation der Maske 10 Federn, erhöht sich bei der zweiten Variante euer Einsatz auf 15 Federn, bis ihr die letzte eurer Sorte einsammeln wollt, die 20 Federn kostet.

Wollt ihr schon die dritte Variante der jeweiligen Maske, müsst ihr die vorherigen Masken-Aufgaben euer Art zuerst erledigen. Alle Aufgaben bauen aufeinander auf.

Was haltet ihr von dem neuen individuellen Skin? Seit ihr ein Fan von der geheimnisvollen Haven? Wenn ja, lasst uns doch wissen, welche Maske ihr am besten findet.