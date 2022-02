Fortnite: Server Down für Patch 19.20 – Alle wichtigen Infos auf Deutsch

In Fortnite gehen heute, am 01. Februar, die Server auf allen Plattformen down (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Android). Die Downtime wird genutzt, um das neue Update 19.20 aufzuspielen. Alle Änderungen werden wir von MeinMMO hier zusammenfassen.

Was passiert heute in Fortnite? Erneut fährt Epic Games die Server runter, um einen neuen Patch aufzuspielen. Mit ihm kommen einige neue Inhalte, darunter auch Skins und weitere Überraschungen, um die Spieler weiterhin bei Laune zu halten.

Damit ihr das nicht verpasst, aktualisieren wir von MeinMMO den Artikel für euch, damit ihr immer auf dem neusten Stand seid.

Wichtige Zeiten zu den Fortnite-Server-Downs – wann und wie lange?

Downtime am Vormittag: Die Server werden um 10:00 Uhr unserer Zeit heruntergefahren, um Update 19.20 auszurollen. Das Matchmaking ist 30 Minuten vorher bereits deaktiviert, also könnt ihr ab 09:30 Uhr keine Spiele mehr suchen.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind dann eine ganze Weile offline und das Spielen ist nicht mehr möglich. Die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden betragen. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Natürlich kann es bei solchen Arbeiten immer auch zu technischen Problemen und Verzögerungen kommen. Falls es zu Komplikationen kommen sollte, werden wir euch davon berichten.

Wann kommen die Patch Notes? Im Normalfall veröffentlicht Epic Games wenig bis gar keine Informationen über die Update-Änderungen im Battle-Royale-Modus. Diese werden oft von der Community selbst gefunden.

Kommen jedoch wichtige Änderungen ergänzen wir diesen Artikel ebenfalls für euch.

Welche neuen Inhalte bringt Update 19.20?

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Konkrete Aussagen der Entwickler gibt es noch nicht, doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Mit diesen Änderungen könnt ihr womöglich rechnen:

Foundation und Haven endlich erspielbar

In Fortnite läuft ein Countdown für zwei exklusive Skins im Battle Pass aus. Diese beiden Skins mit Bonusstilen werden nach dem Update er spielbar sein. Haltet euch also bereit, denn The Rock wird bald das Schlachtfeld betreten.

Neue Items für den Item Shop

Wie gewohnt, wird Epic auch diesmal neue Skins und Items nach dem Patch in den Item-Shop bringen. Falls sich also neue Leaks zeigen, werden wir euch alles dazu auflisten.

Was haltet ihr von den Updates? Seid ihr immer gespannt, welche neuen Inhalte euch diesmal erwarten können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!