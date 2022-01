In Fortnite ist ein neuer Hotfix online gegangen, der dem Battle Royale ein frisches Item serviert: Ab sofort könnt ihr sinkenden Lebensbalken mit einer leckeren Pizza entgegenwirken.

Ihr kennt das sicherlich: Gerade lauft ihr noch mit eurem Team fröhlich über die Fortnite-Insel, da werdet ihr plötzlich von einem feindlichen Trupp eiskalt auf’s Korn genommen. Überfallartig setzen euch eure Gegner zu und bringen euch an den Rand einer Eliminierung – jetzt ist schnelle Hilfe gefragt.

Die liefert Epic jetzt in Form eines Hotfixes, der ein neues Item an Bord hat: Am 25. Januar 2022 ging ein kleines Update live, das die “Pizzaparty” enthält.

Bei der Pizzaparty handelt es sich effektiv um einen Pizza-Karton, der 8 Stücke Schlürfpizza enthält. Jedes dieser Stücke lädt offenbar 25 Punkte Schild und 25 Punkte Kondition auf. Das ist hier im kurzen Trailer zum neuen Item zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Die Pizza kann euch die komplette Kondition wiederherstellen, bei den Schilden liegt das Wiederherstellungs-Limit bei 50 Punkten. Dennoch: Trotz dieser kleinen Einschränkung handelt es sich bei der Pizza um ein verdammt nützliches Item.

Pizzaparty ergänzt die ungewöhnlichen Lebens-Items in Kapitel 3

Was macht die Pizza so nützlich? Das ungewöhnliche an der Pizza ist, dass der Karton 8 Stücke enthält, die unabhängig voneinander genommen werden können. Insgesamt gewährt ein kompletter Karton also genug Heilungs-Items, um 200 Schild und 200 Kondition aufzuladen.

Ebenso ungewöhnlich: Euer gesamtes Team kann auf den Karton zugreifen, wenn ihr ihn auf den Boden werft. Ihr habt also die Möglichkeit, all eure Teammitglieder schnell wieder mit Schild und Kondition zu versorgen, wenn es mal brenzlig wird.

Und: Die Pizzastücke sind schnell heruntergeschluckt. Ihr könnt sie im Gegensatz zu Medi-Kits und großen Schildtränken sehr fix verbrauchen, ähnlich wie beispielsweise bei den Fischen.

Insgesamt eignet sich die Pizza also als schnelles Heilmittel für das ganze Team, das auch noch Platz im Inventar spart.

Das nächste ungewöhnliche Item: In letzter Zeit hat Fortnite auffällig viele Items gebracht, die euch wieder mit Kondition oder Schilden versorgen, die es so in der Vergangenheit nicht gab. Die Zeiten, in denen man nur mit Medi-Kits und Schildtränken agierte, ist dank den Fischen, Sofortgegenständen oder auch Lagerfeuern und Schlürfpacks schon lange vorbei – doch es fällt auf, dass immer mehr Support-Items hinzukommen.

Der Med-Nebel kam dazu, mit dem man sich selbst und Teammates mit Kondition besprühen kann – sogar während des Rutschens

Der Jungbrunnen heilt euch bis 100, solang ihr keinen Schaden erleidet

Im Zelt könnt ihr euch immer wieder aufladen – und euren Kram verstauen

Die Klombeeren heilen euch und beruhigen die neuen Riesen-Dinos in Fortnite

Und der Schlürf-Sprinkler versorgt euer ganzes Team mit Schildpunkten, wenn ihr Geduld habt.

Mit der Pizzaparty kriegt ihr nun die nächste Option dazu, um euer Team schnell und zuverlässig wieder fit zu bekommen.

Außerdem gibt es im Kapitel 3 die neuen Kronen, die ihr mit Siegen verdienen könnt. Was genau hinter den Fortnite-Kronen steckt, zeigen wir euch hier.