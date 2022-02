In den Kommentaren ist jedenfalls viel Gelächter über die Situation. Ein Twitter-Nutzer sagt, wenn man von der eigenen Mutter auf Twitter eine Ratio bekommt, sei es an der Zeit, sein eigenes Leben zu überdenken.

Offenbar sahen die Twitter-Nutzer also klar Mama Voidd im Recht. Man hat Verständnis, dass der Junge um 3 Uhr nachts im Bett liegen sollte, wenn am nächsten Tage Schule ist.

Warum ist das eine Niederlage für den Profi? Das Peinliche in dem Fall: Der Tweet der Mutter bekam mehr als doppelt so viel Likes wie die Beschwerde des Profis. Das nennt man Ratio.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to