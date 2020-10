Ob ihn diese Abnahme der Zuschauer wirklich stört, ist nicht klar. Wie der Streamer nämlich schon im Podcast sagte, hätte er aufgehört darauf zu schauen, wie viele Zuschauer ihm Fortnite bringt. Immerhin hatte er schon eine Pause gemacht, weil er alles erreicht hatte und trotzdem nicht glücklich war . Er scheint also jetzt einfach wieder Spaß in einem „neuen“ Spiel haben zu wollen.

Dass er sich jetzt komplett vom Spiel abgewandt hat, brachte einen weiteren Abstieg der Zuschauerzahlen. In den letzten 180 Tagen sieht man ihn jetzt auf Platz 16 der meistgesehen Streamer. ( via sullygnome )

Dass er sich von Fortnite ausgebrannt fühlt, ist auch hier wiederzuerkennen. Er habe das Gefühl gehabt, er würde „sich selbst in ein Loch graben“, wenn er es weiter gespielt hätte. 2 Jahre lang immer wieder „90s zu cranken“ (ein bekannter Begriff in Fortnite, der dafür steht, wenn man sich in einer 90-Grad-Bewegung noch oben baut), wäre irgendwann einfach zu viel geworden.

Stattdessen spielte er mehr Call of Duty: Warzone . In einem Interview bei „Brand Risk Podcast“ erzählte er nun, warum er kein Fortnite mehr spielt.

