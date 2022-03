Fortnite: Story Trailer für Season 2 Kapitel 3 zeigt Kampf auf der Map und neue Fahrzeuge

In Fortnite warten alle auf die neue 2. Season, doch Epic hat schon den neuen Story-Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt nun eine große Auseinandersetzung zwischen IO und den Sieben mit krassen Fahrzeugen und coolen Schusseinlagen.

Was ist gerade in Fortnite los? Spieler warten sehnlichst auf die neue 2. Season von Kapitel 3 in Fortnite. Epic teaserte weder Inhalte noch andere Hinweise, die Aufschluss über die neue Story vom Battle Royal Shooter geben könnten. Spieler und Fans wurden so im Dunkeln gelassen, bis plötzlich am Abend des 19. März Server Wartungen angekündigt wurden.

Jetzt hängen viele Spieler im Download-Fenster fest und können es kaum erwarten, auf der veränderten Map mit vielen Neuerungen zu kämpfen.

Widerstand – So heißt die neue 2. Season

Das zeigt der Trailer: Viele Spieler spekulierten schon, ob es nun zu einer großen Auseinandersetzung zwischen den IO und den Sieben kommen wird. Der neue Story-Trailer bestätigt das ganze jetzt.

Zu sehen ist die idyllische neue Map aus Chapter 3, die von einem riesigen Bohrer aus der Erde verunstaltet wird. Aus ihm fahren dutzende Panzer heraus, die bereit für den Kampf sind.

Die Bewohner der Insel geben sich nicht kampflos geschlagen und haben ihre Battle Busse auch modifiziert und aufgerüstet. Diese beinhalten nun Geschütze und sind schnell auf den Rädern.

Viele bekannte und neue Skins rasen in die Schlacht und schalten mit gewieften Tricks Truppen, aber auch Panzer aus.

Das Fundament ist auch dabei und macht sich bereit, um seine Fäuste sprechen zu lassen.

Zusätzlich ist auch Jonesy zu sehen, der sich mit einem Seil hochzieht und in die Ferne auf den neuen Konflikt herabblickt. Dabei sind Sloane und viele Anhänger der IO zu sehen, die mit Zeppelinen und Flugzeugen einmarschieren.

Jonesy wiegt sich in Sicherheit hinter seiner Deckung, doch die wird von Sloane mit einem Knopfdruck deaktiviert. Dieser braucht sich aber nicht zu fürchten, denn Dr. Strange ist mit einer weiteren Truppe von Kämpfern erschienen.

So prallen zwei Fronten aufeinander und das Video endet mit posierenden Skins, die höchstwahrscheinlich die neuen Battle Pass Skins sind.

Kann man Fortnite jetzt spielen? Leider noch nicht. Die Server-Wartung ist noch im vollen Gange. Epic muss sicherlich einiges umstellen und die Spieler sind auch mit dem Download der neuen Datei beschäftigt. Möglich wären eine Wartungszeit von 2 bis 3 Stunden. Falls ihr nähere Informationen bezüglich des Status von Fortnite haben möchtet, haben wir für euch einen Artikel veröffentlicht, den wir stetig aktualisieren.