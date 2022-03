In Fortnite gehen heute, am 20. März, die Server auf allen Plattformen down (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update auf die Server zu laden. Wir sagen euch, wann es weiter geht.

Was passiert heute in Fortnite? Da Epic schon indirekt durch den Battle Pass angekündigt hat, dass bald die 1. Season endet, wurden nun die passenden Wartungsarbeiten angekündigt. Diese gibt es als Vorbereitung für ein Update, damit Season 2 in Chapter 3 startet.

Das Update bringt vermutlich Änderungen auf der Map, neue Waffen und Fahrzeuge. Einen neuen Battle Pass mit vielen kreativen Skins und die Fortsetzung zur Story der Sieben und der IO. Wir halten euch auf dem Laufenden, wann die Server wieder erreichbar sein werden.

Wichtige Zeiten zu den Server-Downs heute in Fortnite – Wann und wie lange ist es offline?

Das ist die Downtime am Morgen: Die Server-Wartung wurde auf Twitter angekündigt und wird um 8 Uhr morgens in Deutschland starten. 30 Minuten vor dem Beginn der Wartung wird das Matchmaking deaktiviert werden.

Wann könnt ihr wieder spielen? Da es sich hier um ein größeres Update handelt, werden die Server über mehrere Stunden nicht erreichbar sein. In der Vergangenheit hat Epic gezeigt, dass die Server meist morgens erreichbar waren und die Spieler so zum Start des Tages zocken konnten.

Natürlich kann es bei solchen Wartungsarbeiten auch immer auch zu technischen Problemen, Bugs und Verzögerungen kommen. Falls es zu solchen ärgerlichen Komplikationen kommen sollte, werden wir euch davon schnellstmöglich hier auf MeinMMO berichten.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht schon lange wenig bis gar keine Patch Notes mehr. Mitglieder der Community suchen und finden die Änderungen aber meist schnell. Kommen jedoch doch noch wichtige Änderungen, ergänzen wir diesen Artikel ebenfalls für euch.

Zu einer neuen Season ist zu erwarten, dass zumindest einige Änderungen offiziell erwähnt werden.

Welche neuen Inhalte bringt das neue Update?

Was gibt es Neues für den Battle-Royale-Modus? Konkrete Aussagen von Epic Games zu den Inhalten vom neuen Update gibt es noch nicht. Doch Leaks und Dataminer haben sich in der Vergangenheit schon öfter als sichere Quelle herausgestellt. Darauf können sich Spieler erfahrungsgemäß bei einer neuen Season freuen:

Neuer Battle Pass

Neuer geheimer Skin

Neue oder zurückkehrende Waffen

Map-Veränderungen

Neue Fahrzeuge – Trucks mit Geschützen und mobile Bohrer

Neue Items

Veränderungen im Startmenü

Mögliche Anpassungen am Spind und am „Battle Pass“-System

Neues Feature um schneller und aggressiver zu Sprinten

Neue Crossover

Was haltet ihr von dem Schweigen, was Epic Games gehalten hat? Glaubt ihr, Fortnite wird viele krasse Inhalte bekommen? Lasst uns wissen, was ihr euch wünscht!