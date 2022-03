Fortnite deaktiviert das Bauen für alle – Wann kommt es zurück?

Zum Start von Season 2 in Kapitel 3 hat Fortnite das Undenkbare gemacht: Der Baumodus wurde komplett deaktiviert. Jetzt geht es rein um eure Skills mit den Waffen und nicht darum, wie schnell ihr eine Deckung aufbauen könnt. Wie lange bleibt das so?

Das ist jetzt neu: In Fortnite startete am 20. März die neue Season 2 in Kapitel 3. Zu den Änderungen und neuen Inhalten sagte das Team der Entwickler erstmal gar nichts. Wer sich jetzt aber einloggt, liest dort in den Neuigkeiten den Hinweis: Das Bauen wurde deaktiviert.

Wir zeigen euch hier, wie lange das so bleibt und was wir darüber wissen.

Warum kann man nicht bauen?

Das ist bekannt: Dataminer iFireMonkey (via Twitter.com) fand in den Daten des Spiels Hinweise darauf, dass Epic Games das Bauen deaktiviert. Das hat wohl mit einer Questreihe, die für den Start von Season 2 in Kapitel 3 wichtig ist.

Laut den Infos des Dataminers soll das Bauen in den Arena-Modi und den normalen Spielmodi deaktiviert sein.

Im Spiel wird erklärt, dass die IO-Truppe (die Imagined Order) die Schuld daran trägt. Die zeigten sich auch im actionreichen Story-Trailer von Season 2 in Kapitel 3.

Wann kann man wieder bauen?

Dann geht es wieder: Wie iFireMonkey schreibt, soll das Bauen nur in den ersten 9 Tagen nach Start der Saison deaktiviert sein. Am 29. oder 30. März sollte es dann also laut seiner Übersicht wieder funktionieren.

Warum macht Fortnite das? Offenbar will Fortnite hier eine Story vertiefen und zeigen, welches Ausmaß ein Kampf mit der IO mit sich bringt. Aber möglicherweise, und das ist reine Spekulation, ist das auch ein Test für etwas Größeres.

Seit seinem Release setzte sich Fortnite mit dem Baumodus von anderen Battle-Royale-Spielen ab, das war der USP. Das brachte viele Spieler, die genau das liebten. Gleichzeitig scheuten andere aber auch genau aus dem Grund das Spiel. Möglicherweise will sich Fortnite in Zukunft mit einem speziellen Modus, in dem man nicht bauen kann, breiter aufstellen und so zugänglicher für den „Mainstream“ werden.

Würde euch das gefallen, wenn es einen permanenten Modus gäbe, der komplett aufs Bauen verzichtet, oder gehört das so sehr zu Fortnite, dass es nicht für immer fehlen darf?

