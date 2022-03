Was sind Überschilde in Fortnite und wie funktionieren sie?

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Wie lange bleibt das Schild? Es ist davon auszugehen, dass das Überschild so lange im Spiel bleibt, wie das Bauen deaktiviert ist. Dataminer haben schon im Code gewühlt und herausgefunden, wie lange das Bauen in Fortnite deaktiviert bleibt.

So funktioniert es: Das Überschild ist das Erste, was ein Gegner an euch trifft. Erst wenn das Überschild komplett runtergeschossen wurde, können euch das normale Schild und eure Lebenspunkte abgezogen werden.

Warum gibt es die Schilde? Zum Start von Season 2 in Kapitel 3 hat Fortnite das Bauen deaktiviert. Ihr könnt gerade also nicht mehr riesige Gebäude aufbauen, um euch gegen den Beschuss von Feinden zu sichern. Stattdessen seid ihr auf eure Schilde und Lebenspunkte angewiesen.

Weil das Bauen in Fortnite deaktiviert wurde, gibt es nun Überschilde in Season 2. Wir zeigen euch, wie sie funktionieren.

