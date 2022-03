Fortnite bringt Drum Shotgun zurück – Wie stark ist die Waffe und wo findet ihr sie?

In der neuen Season 2 von Fortnite wurden neue Waffen hinzugefügt und teils schon bekannte Waffen zurück ins Leben gerufen. Eine davon jedoch hat es echt in sich. Die Trommelschrotflinte ist zurück und das wird sicher für Chaos sorgen.

Was ist das für eine Schrotflinte? Die Drum Shotgun in Deutsch auch „Trommelschrotflinte“ ist eine Schrotflinte mit sehr großen Magazin, die in Chapter 3 Season 2 zurückgekehrt ist.

Die Pumpe wurde in Season 10 Chapter 1 in den Vault geschoben und erhielt seitdem kein Comeback – bis jetzt. In Fortnite startete die neue Season 2 und mit ihr.

Alles Wichtige zur Drum Shotgun

Was kann die Waffe? Die Waffe feuert mit einem Magazin aus 12 Kugeln und das vollautomatisch. Neben der hohen Feuerrate kann die Waffe auf mittlere Entfernung aber auch im Nahkampf sehr gut punkten. Die Waffe gibt es in den Seltenheitsgraden: gewöhnlich, ungewöhnlich und selten.

Je nach Grad bekommt ihr eine Waffe mit mehr Schaden und einem höheren Nachlade-Tempo.

Wo finde ich sie? Ihr erhaltet die Waffe überall auf der neuen Map von Fortnite. Von normalen Kisten, Vorratslieferungen auf dem Boden oder an Automaten, bis hin zu NPCs die diese Waffe anbieten, habt ihr viele Quellen wie ihr an die Pumpe gelangt.

Wie stark ist sie? Die Waffe feuert vollautomatisch ein Magazin mit 12 Kugeln. Diese werden mit verheerender Schnelligkeit abgefeuert. Seid ihr also in einem 1vs1, müsst ihr nur den Abzug gedrückt halten. Euer Feind wird bei dem Geräusch der Schüsse in Panik verfallen.

Passend dazu könnt ihr mit der Schrotflinte Schaden von 45 bis 50 bewirken. Je nach Bereich des Schusses könnt ihr bei Präzisionstreffern mehr Schaden herausholen. Diese Knarre ist gut, um schnell Gegner ins Nirwana zu verfrachten.

Was haltet ihr von der Pumpe? Findet ihr es gut, dass Epic öfter Waffen aus der Vergangenheit in neue Season integriert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Im Story Trailer von Season 2 Kapitel 3 seht ihr die neuen Inhalte des Spiels, die euch nun erwarten.