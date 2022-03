Viele Spieler genießen in Fortnite das deaktivierte Bauen. Kein lästiges Verstecken, sondern knallharte Kämpfe mit Strategie sind nun an der Tagesordnung des BR-Shooters. Jetzt haben Dataminer herausgefunden, dass der temporäre Modus permanent werden könnte. Wir zeigen euch, was dafür spricht.

Was ist in Fortnite passiert? In Fortnite ist seit dem Release von Season 2 in Chapter 3 das bekannteste Erkennungsmerkmal deaktiviert worden – Das Bauen. Spieler die ihre Baukünste über Jahre verfeinert haben können seit dem her nicht mehr Bauen.

Viele Fans haben jedoch befürchtet, dass der No-Build-Modus nur temporär wäre. Dataminer geben aber nun Hoffnung, denn es wurden Hinweise gefunden, die darauf schließen lassen, dass ihr permanent einen Modus ohne Bauen bekommen werdet.

No-Build-Modus bald permanent

Der bekannte Leaker „Hypex“ hat auf Twitter Hinweise gepostet, die darauf deuten, dass ihr bald die Wahl zwischen zwei Modi habt.

Dabei listet Hypex zwei Dinge, auf, die in den Daten von Fortnite ausgegraben wurden:

Es wurden mehrere No-Build-Modi gefunden, die jederzeit nach dem Aktivieren des Bauens ausgewählt und gespielt werden können.

Epic hat die meisten Ladebildschirm-Tipps überarbeitet, die nun folgenden Satz bieten „In Modi, in denen das Bauen aktiviert ist…“

Wie kommt die Neuigkeit bei der Community an? Unter dem Tweet von Hypex kommen gemischte Gefühle hoch. Einige Spieler freuen sich darüber, wie User I_am_Highstakes:

„Ich liebe die Idee davon … Leute beschweren sich nur, weil sie nicht in der Lage sind, leichte Siege gegen Spieler zu erzielen, die nicht bis kaum bauen können … wäre cool, wenn die Insel auch etwas anders wäre, wenn man nicht bauen kann … mehr Deckung auf Freiflächen zum Beispiel.“

Doch nicht alle freuen sich darüber. Twitter-User ZBalance meinte dazu:

„Schreckliche Entscheidung. Dies wird die Spielerbasis nur stark spalten und dazu führen, dass Matchmaking-Warteschlangen länger dauern. Sie sollten entweder ohne Bauen oder beim Bauen bleiben, was die Kernmechanik des Spiels ist.“

Hierbei handelt es sich um einen Leak. Bis Epic diese Entscheidung offiziell durchführt, könnte sich noch einiges ändern. Schaut man sich jedoch schon jetzt die Meinungen der Community an, stellt man fest, dass Spieler zwiegespalten sind.

Man habe Angst, dass der Charakter des bunten BR-Shooters verloren geht und dieser dadurch sich nicht mehr von anderen Shootern abheben kann. Bleibt abzuwarten, wofür sich Epic Games entscheidet und wie die Community darauf reagiert. Trotz dessen wird der Baumodus im Laufe der 2. Season wieder aktiviert werden.

Was haltet ihr von dem Leak? Freut ihr euch oder seid ihr auch eher gespalten? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!