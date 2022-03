Bau-Mechanik in Fortnite wird heiß diskutiert – Soll sie wegbleiben, oder nicht?

In Fortnite hat die neue Season des Chapter 3 gestartet und brachte jede Menge Veränderungen. Die drastischste davon ist die Abschaltung der wichtigen Bau-Mechanik. Was haltet ihr von dieser starken Veränderung?

Um diese Mechanik geht’s: Die Bau-Mechanik ist aus Fortnite eigentlich gar nicht wegzudenken. Oder doch? Mit dem neuesten Update hat der Entwickler Epic das ikonische Gameplay-Feature in ihrem Battle-Royal-Game kurzerhand abgeschaltet.

Entsprechend können die Spieler nun vorerst keine Gebäude oder Deckungen mehr errichten. Die Abschaltung des Features wird sogar in der Story von Fortnite erklärt und im Ausgleich erhalten die Spieler mehr Mobilität und stärkere Schilde.

Angeblich soll das Bauen am 29. oder 30. März wieder zurück ins Spiel kehren, doch diese Info stammte von Dataminern und ist nicht bestätigt.

In der Zwischenzeit wird in der Community heiß über die Abschaltung diskutiert:

Ein Teil der Spieler begrüßt diese Änderung, weil sie „frischen Wind“ in das Battle Royale bringt. Es fordert aggressives Gameplay, weil die Match-Teilnehmer sich nicht mehr „verstecken“ können.

Ein anderer Teil der Spieler ist gegen die Änderung und möchte, dass sie bald rückgängig gemacht wird. Das Bauen ist das eine Feature, was Fortnite einzigartig macht, so diese Spieler.

Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Und wie sieht’s bei euch aus?

So könnt ihr abstimmen: Verratet uns eure Meinung in dem Umfrage-Tool weiter unten. Jeder Teilnehmer kann nur eine Stimme abgeben und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Also schießt los: Was ist eure Meinung zu der Bau-Mechanik von Fortnite? Ist es gut, dass sie jetzt weg ist oder sollte Epic das Bauen so schnell wie möglich wieder reaktivieren? Sollte es eine dritte Lösung geben, die beide Lager zufriedenstellen wird oder würde das die Community von Fortnite zu sehr spalten?

Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und erzählt, was ihr vom Bauen in Fortnite haltet.

