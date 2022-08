GTA Spieler wird gehackt, holt seinen Account zurück und ist plötzlich Milliardär

Ein Gamer berichtet davon, dass sein GTA-Online-Account gehackt wurde. Als der Support den Account wieder freigibt und seinem ursprünglichen Besitzer zurückgibt, kann der seinen Augen kaum trauen. Plötzlich ist er ein Milliardär.

Die Story in Kürze: Auf reddit postet ein Spieler einen Screenshot seines Charakters, der im Casino steht. Oben in der Ecke sieht man seinen Vorrat an Spielechips: Fast 2 Milliarden. Spieler staunen nicht schlecht, aber warnen auch. Denn der frisch gebackene Online-Milliardär erklärt, dass sein Account gehackt wurde und er das Geld noch auf dem Konto hatte, als er den Account zurückbekam.

Greift Rockstar Games da nicht ein? Wir zeigen euch die Details und Reaktionen der Spieler.

Wie der Spieler seinen Account zurückholte

Das ist die ganze Story: Auf reddit postet Nutzer MoistWave am 13. August einen Screenshot aus GTA Online. Dazu der Titel „Ich habe gerade meinen Account zurückbekommen, nachdem ich gehackt wurde. Und ich habe 2 Milliarden Chips in meinem Account.“ Dazu ist wichtig zu wissen: Die Chips kann man 1:1 in GTA-Dollar umwandeln.

Einer der schnellsten Supersportwagen kostet knapp 3 Millionen GTA-Dollar, in der Regel kosten die Autos aber weniger. Mit fast 2 Milliarden GTA-Dollar könnte sich MoistWave also auf einen pompösen Shopping-Spree begeben.

Auf folgendem reddit-Inhalt könnt ihr den riesigen Spielechips-Vorrat ablesen:

MoistWave erklärt im Interview mit PCGamesN, dass sein Account gehackt wurde, während er inaktiv war und kein GTA 5 spielte. „Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was passierte, als mein Account gehackt wurde. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich im Spiel nicht aktiv war. Ich habe erst bemerkt, dass meine Account-E-Mail gewechselt wurde, als ich mein Passwort zurücksetzen wollte. Seit ich meinen Account zurück habe, ist alles gut.“

Was sagen die Spieler dazu? Auf reddit wurde die Story oft kommentiert. Viele sind neidisch und hätten selbst gern so einen fetten Kontostand im Spiel. Mit unseren 13 Tipps, um schnell viel Geld in GTA Online zu verdienen, seid ihr auf dem richtigen Weg.

Doch viele raten auch zur Vorsicht, denn eigentlich würde Rockstar solches Geld, das eventuell durch Cheats auf den Account übertragen wurde, wieder resetten.

„Auf diese Weise finden wir heraus, ob Rockstar dieses Subreddit kontrolliert“, schreibt Due-Werewolf-5825. Viele andere Nutzer stimmen dieser Aussage mit Upvotes zu. Etwa 6 Stunden später antwortete MoistWave darauf und schrieb „Alles gut, ich habe meinen Account noch“.

Andere schreiben:

„Geh zum Roulette und setz 2 Milliarden auf rot!“

„Lass es dort und mach es nur zu Geld, wenn du es brauchst. Nimm keine großen Summen heraus oder kauf alles, was es im Casino-Shop gibt und lass Rockstar nichts davon wissen. Selbst, wenn dein Account gehackt wurde, würden sie wahrscheinlich einfach deinen Account resetten.“

„Naja, da sind 2 sichtbare Namen auf dem Screenshot. Ratet selbst. OP wurde gehackt und nun will er gebannt werden. Das sind Balls of Steel.“

Bisher gibt es noch kein Update vom überraschten Milliardär. Möglicherweise hat er seine Kohle genommen und es sich mit El Rubio auf Cayo Perico gemütlich gemacht. Wie der Account an so viele Chips kam, ist unklar. Naheliegend ist, dass hier Cheats im Spiel sind.

Zur Anfangszeit des Casinos gab es einen Glitch beim Pferderennen, den Rockstar Games einfach nicht in den Griff bekam. Tagelang stopften sich Spieler ihre virtuellen Konten dadurch mit Chips voll.