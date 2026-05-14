Trainerin spielt Pokémon GO in einem der wichtigsten Momente ihres Lebens, weil die FOMO hart reinknallt

Es gibt die ungewöhnlichsten Situationen, in denen Pokémon GO gespielt wird. Das beweist auch eine Trainerin auf Reddit.

Der Community Day zählt zweifelsohne für viele Trainer von Pokémon GO zu den besten Events im Spiel. Schließlich gibt es hier neben einigen interessanten Inhalten vor allem eine stark erhöhte Shiny-Chance, die auch zu FOMO ( fear of missing out also Angst, etwas zu verpassen) führen kann.

Eine Trainerin auf Reddit beweist, dass das Event auch für sie einen hohen Stellenwert besitzt. Auch, wenn sie gerade in einer Situation steckt, die für viele wohl einer der schönsten Momente im Leben darstellen dürfte.

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Es bleibt genug Zeit für PoGO

Wo hat sie Pokémon GO gespielt? Auf dem Bild auf Reddit ist zu sehen, wie die Trainerin in akademischer Tracht auf einem Stuhl sitzt. Um sie herum sitzen weitere Absolventen in entsprechender Tracht. Außerdem ist zu sehen, dass die Trainerin auf dem Bild nur Augen für ihr Handy hat.

Das Bild, das von dem Freund der Trainerin gepostet wurde, hat außerdem im Bild noch den folgenden Text: Perspektive: Du machst deinen Abschluss aber es ist Community Day in Pokémon GO.

Die Trainerin konnte es sich als nicht nehmen lassen, während der Abschluss-Zeremonie ihrer Universität das eine oder andere Shiny von Ferkuli zu fangen.

Den Beitrag binden wir hier für euch ein:

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Was sagt die Community dazu? Neben einigen Glückwünschen gibt es vor allem Kommentatoren, die verstehen können, dass die Trainerin in dieser Situation zum Handy griff.

Bis sie auf die Bühne gehen, um ihr Zeugnis entgegenzunehmen, und bis die Feier vorbei ist, bleibt noch genug Zeit für PoGO , schreibt Darkageassassin, der Ersteller des Beitrags

, schreibt Darkageassassin, der Ersteller des Beitrags Um ehrlich zu sein, gibt es für die Absolventen nicht viel zu tun, bis ihr Name aufgerufen wird , meint auch II_Confused

, meint auch II_Confused Ich erinnere mich, dass ich bei meiner Abschlussfeier ein 4-Sterne-Dynamax-Machollo gefangen habe – das hat sich wirklich gelohnt , kommentiert Adorable-Band2901

Was sagt ihr dazu? Hättet ihr die Gunst der Stunde ebenfalls für den Community Day genutzt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte aktuell im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.