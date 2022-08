Legendärer Shooter auf Steam erhält nach 18 Jahren VR-Version – „Das wird das Beste sein, was je entwickelt wurde“

Half-Life 2 ist einer der bekanntesten Shooter auf Steam und besitzt eine Art Legendenstatus in der Community. Seit einigen Jahren arbeitet nun ein Mod-Team an einer VR-Version des Titels und der neuste Trailer entfacht bereits Vorfreude bei den Fans.

Was ist Half-Life 2: VR? Half-Life 2: VR ist eine „Virtual Reality“ -Version des Shooters Half-Life. Das vom „SourceVR Mod Team“ entwickelte Projekt soll wie das Originalspiel auf Steam erscheinen. Ob ein Steam-Release tatsächlich stattfinden kann, ist jedoch noch unklar.

Was ist das für ein Trailer? Der neuste Trailer zu Half-Life 2: VR kündigt an, dass das Team hinter dem Titel eine Beta plant, an der ihr teilnehmen könnt. Inszeniert wird der Trailer mittels actionreicher Gameplay-Szenen.

„Kann es kaum erwarten, diesen Klassiker in der VR neu zu erleben“

Wie kam der Trailer an? Insgesamt kommt der Trailer auf YouTube sehr gut an. Viele Half-Life-Fans äußern ihre Vorfreude. Das zeigt sich nicht nur durch die über 4.000 „Gefällt mir“-Angaben bei circa 57.800 Aufrufen, sondern auch anhand der Kommentare:

Yume: „Sieht toll aus, kann es kaum erwarten, dieses Meisterwerk noch einmal zu spielen, aber in VR!“

Kosef Sturre: „Das in Kombination mit einem Multiplayer-Mod wird das Beste sein, was je entwickelt wurde.“

Blu Scout: „Nach 5 Jahren Entwicklungszeit ist es hoffentlich das Warten wert.“

Sir Pemberton S. Crevalius: […] Ich bin so verdammt gespannt darauf.“

WordpassMan: Ich bin überwältigt von dem Aufwand und der Hingabe, die hier hineingesteckt wurde. Kann es kaum erwarten, mehr zu sehen!

Voonilla: „Das lässt Half Life 2 wieder spannend aussehen.“

Uruguay Richtofen: „Ist das eine Botschaft des Himmels? Ich habe gestern buchstäblich ein VR-Headset gekauft, ohne davon zu wissen.“

Unexpecter: „Sieht fantastisch aus. Die Tatsache, dass Valve nicht selbst ein offizielles HL2 VR gemacht hat, ist einfach nur beschämend! Großartige Arbeit, Leute. Kann es kaum erwarten, es auszuprobieren.“

Wynter: „Kann es kaum erwarten, diesen Klassiker in der VR neu zu erleben.“

Steam-Launch ist fraglich – Hat das Auswirkungen auf den Start Beta?

Wann startet die Beta? Es gibt derzeit noch keinen offiziellen Termin für die Beta, doch geplant ist sie für September 2022. Wie die Entwickler angaben, wird es sich wahrscheinlich um einen Freitag handeln (via HalfLife2VR.com).

Des Weiteren gab das Team an, dass sie derzeit noch nicht sagen können, ob der Release auf Steam stattfinden wird und wie lange das dauern könnte. Die Entwickler warten noch auf die Genehmigung von Valve.

Sollte die Steam-Page von Half-Life 2: VR rechtzeitig genehmigt werden, wird der Launch auf Steam stattfinden, heißt es seitens der Entwickler. Falls dies nicht bis September geschieht, würden sie einen alternativen Launch außerhalb von Steam vorbereiten.

Was sagt ihr zu dem Projekt? Habt ihr Lust darauf, Half-Life in VR zu erleben? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Nicht nur eine VR-Version von Half-Life kommt gut bei vielen Spielern an. Ein am 01. April gepostetes Video von Lost Ark zeigte, wie das MMORPG in VR aussehen könnte. Obwohl das vermutlich niemals erscheinen wird, war MeinMMO-Autor Mark Sellner der Meinung, dass der beliebte Titel genau das braucht.

