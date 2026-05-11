HandOfBlood bekommt von Indie-Perle eines Solo-Entwicklers auf Steam gerade nicht genug: „Ich bin ultra gehookt“

Der YouTuber Max „HandOfBlood“ Knabe ist bekannt dafür, in seinen Videos und Streams auch kleinen Spielen eine große Bühne zu bieten. Eine neue Indie-Perle auf Steam kann Hänno ganz besonders begeistern.

Welches Spiel begeistert den Creator? Oaken Tower ist ein asynchroner Auto-Battler mit PvP-Fokus und Roguelike-Elementen. Eure Aufgabe während eines Runs ist es, einen Turm mit Gegenständen auszurüsten, die zu eurem zugelosten Bonus passen. Mit diesen kreiert ihr dann im besten Fall Synergien und Kombinationen, die den feindlichen Turm vernichten, bevor eure Festung dran glauben muss.

Die Kämpfe zwischen den Türmen finden dabei in einer simplen Seitenansicht statt, die euch – wie bei Auto-Battlern üblich – zum Zuschauen verdammt. Mit „Entspanned“ und „Rangliste“ bietet die im April gestartete Early-Access-Version des Spiels derzeit 2 Modi. Der finale Release soll Ende 2026 stattfinden.

Video starten Oaken Tower mit dem Trailer zum Start in den Early Access Autoplay

Hinter der Indie-Perle, die auf Steam aktuell auf 92 Prozent positive Bewertungen kommt, steht der dänische Solo-Entwickler der Bocary Studios (CROPS!, Monsters and Weapons). Oaken Tower können Interessierte aktuell für knapp 8 Euro erwerben.

„Das wird irgendwann so abstrus“

Warum ist HandOfBlood so begeistert? Das erklärt der Creator fast 2 Stunden lang in seinem aktuellen Video auf YouTube. Einführend erklärt Hänno:

Hallo Leute, ich habe ein insanes, neues Game entdeckt, und zwar Oaken Tower. Das ist ein Auto-Battler-asynchrones-PvP-Game wie beispielsweise Backpack Battles. Es geht aber darum: Man hat nen Turm und equipt den, und hier gibt es so kranke Kombinationsmöglichkeiten. […] Das wird irgendwann so abstrus.

Und tatsächlich merkt man dem YouTuber seine Freude am ständigen Herumprobieren und Feintuning seines Turm-Builds in jeder Sekunde an. Unter dem Video kommentiert daher auch maifalke1083 begeistert: „Das macht so Spaß, dir bei solchen Spielen zuzuschauen! Man merkt richtig, wie du aufgehst und dir Mühe gibst, geile Synergien zu erschaffen.“

Die rasanten Kämpfe zeigen zudem bereits eine breite Palette an möglichen Spielstilen. Einige Spieler setzen auf Heilung, andere auf Gift, Gold-Generierung (zwischen den Kämpfen kann man im Shop neue Items für den Run kaufen) oder bestimmte Elementar-Effekte wie Frost. Ihr könnt euch den ganzen Run von HandOfBlood auch im Folgenden anschauen:

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Am Ende geht Hänno mit 6 Siegen und einigen Niederlagen aus dem Run. Für ein kleines Wertungsplus im Ranked-Modus reicht es. Begeistert beendet er sein Video:

„Aber geiles Game, oder? Junge, ich bin ultra gehookt. […] Ist ja insane, was da abgeht. Es ist so geil, wenn man solche Games entdeckt und noch nicht diese geminmaxte Denken hat. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Ausprobieren. Dieses Entdecken, wenn etwas funktioniert und ineinandergreift. Das ist so geil.“

Seine Begeisterung für tolle Indie-Perlen lebt der deutsche Creator auch mit seinem eigenen Indie-Label Sidekick Publishing aus. Auf unserer FYNG-Show im April hat HandOfBlood erst 3 aktuelle Projekte vorgestellt: HandOfBlood legt sich mit Maurice Weber an, zeigt danach 3 Indie-Games, die ihr im Auge behalten solltet