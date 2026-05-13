Subnautica 2: Preload ist in Deutschland gestartet – Um diese Release-Zeit könnt ihr euch einloggen

Subnautica 2 feiert in wenigen Stunden seinen Start im Early Access. Je nachdem, wo ihr auf der Welt wohnhaft seid, könnte sich der Release aber verzögern. Wir zeigen euch, wie es in Deutschland aussieht und um wie viel Uhr ihr euch einloggen könnt.

Um wie viel Uhr beginnt der Early Access? Der Early Access startet in Deutschland am 14. Mai um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige, nicht vollständige Version von Subnautica 2.

Was bedeutet der Early Access? Viele Features werden im Laufe der Entwicklungszeit nach und nach hinzugefügt. Wundert euch also nicht, wenn das Spiel mit den ein oder anderen Problemen daher kommt.

Wie kann ich im Early Access dabei sein? Ihr könnt im Early Access dabei sein, wenn ihr Subnautica 2 auf Steam, im Epic Games Store oder im Shop der Xbox für fast 30 € erwerbt (Quelle: x.com). Danach erhaltet ihr zukünftige Updates des Spiels kostenlos dazu.

Für den einen oder anderen Fan kann der Release nicht früh genug kommen. Wer schon vorbestellt hat, kann das Spiel aber zumindest bereits downloaden.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Preload ist schon verfügbar, aber nicht überall

Kann ich Subnautica 2 schon downloaden? Ja, der Preload soll aber derzeit nur auf Steam verfügbar sein. Insgesamt beträgt das Spiel bis zu 12,9 GB. Fans, die das Spiel im Epic Games Store oder auf der Xbox erworben haben, müssen sich wahrscheinlich bis zum Startzeitpunkt gedulden.

Wie es um die PlayStation- oder Switch-Version steht, ist leider noch nicht bekannt. Die Entwickler hatten sich dazu noch nicht geäußert. Möglich ist ein Release auf diesen Konsolen-Plattformen doch zu einer späteren Zeit – entweder zum 1.0-Release oder vielleicht auch früher.

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Es bleibt abzuwarten, wie die Fans das neue Survival-Abenteuer aufnehmen werden, denn Subnautica hat als Marke schnell an Bekanntheit zugelegt und für viele ist es das neueste Highlight im Gaming. Mehr dazu, was die Entwickler in Bezug auf die Roadmap geplant haben, findet ihr hier heraus: Subnautica 2: Roadmap – Alles zum Early Access und kommenden Inhalten