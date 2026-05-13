Ein DLC zieht auf Steam so viele Spieler an wie nie zuvor, hat endlich ein Feature, das jedes MMO haben sollte

Das knuffige Cozy-MMO Palia hat am 12. Mai 2026 die bisher größte kostenlose Erweiterung namens „Das Königliche Hochland“ erhalten. Die Erweiterung kommt bei Spielern auf Steam so gut an, dass es jetzt viele wieder zurück oder zum ersten Mal ins Spiel zieht.

Wie viele Spieler tummeln sich gerade in Palia? Laut SteamDB waren innerhalb der letzten 24 Stunden 24.104 Spieler in Palia unterwegs. Das sind so viele Gamer wie nie zuvor, wenn man sich die All-Time-Spielerzahlen mal anschaut.

Das liegt zum einen daran, dass Palia an sich erst 2024 (rund ein Jahr nach dem eigentlichen Release in 2023) auf Steam startete. Zum vollen Release, an dem der größte Hype des Spiels war, konnten Gamer auf Steam also gar nicht dem MMO beitreten. Deshalb blieb ein anfängliches Spieler-Hoch zum Release des Games aus.

Zum anderen erschien am 12. Mai 2026 der kostenlose DLC „Das Königliche Hochland“. Darin sind viele neue Features enthalten, die das MMO grundlegend aufwerten. Grob zusammengefasst handelt es sich dabei um einen Pferde-DLC.

Zudem sind damit gar nicht die vollständigen Spielerzahlen abgebildet. Der Titel ist für sämtliche Plattformen erhältlich und Steam bildet dabei nur einen Teil ab. Doch der Trend zeigt, dass der DLC bei den Spielern gut ankommt.

Video starten Cozy-MMO Palia bringt mit neuem DLC endlich Mounts ins Game Autoplay

Palia bringt ein grundlegendes Feature jedes MMOs

Welches Feature gibt es nun? Mit den Pferden gibt es endlich die ersten Mounts im Spiel, auf die man steigen und sich so schneller fortbewegen kann. Das Feature ist in der Community von Palia schon länger gewünscht, wie man auf Reddit lesen kann.

Zudem handelt es sich dabei nicht einfach nur um Standard-Mounts, denn man kann auf der eigenen Ranch die Pferde züchten und verschiedene Fellfarben und Rassen generieren. Zudem können sie verschiedene Merkmale vererben.

Mounts sind in MMOs nicht nur als Fortbewegungsmittel gut. Sie haben durch unterschiedliche Skins auch einen gewissen Sammelfaktor, der Spieler antreibt, sie zu fangen oder, wie eben im Palia, zu züchten.

Habt ihr Palia zum Release gespielt und werdet nochmal reinschauen? Oder hört ihr gerade zum ersten Mal von dem Game und das DLC reizt euch so sehr, dass ihr ihm mal eine Chance geben wollt? Auch wenn ihr gar kein Interesse an dem Game habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Unser MeinMMO-Redakteur Alex dürfte sich über die neue Erweiterung freuen. Ihm sind Mounts nämlich wichtig und er sammelt sie wie andere Pokémon für den Pokédex. Das schreibt er auch in seinem neuesten Artikel: Ich bin ein notorischer Mount-Sammler und Guild Wars 2 bringt endlich die perfekte Änderung für mich