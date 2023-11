Der Skin-Handel über Steam nimmt bei Counter-Strike 2 im Jahr 2023 absurde Züge an. Den Ärger will Ubisoft nun in Kauf nehmen und kündigt einen Marktplatz für Skin-Handel bei ihrem Shooter Rainbow Six Siege an.

Was ist das für ein Feature?

In vielen Multiplayer-Spielen gibt es heute rein kosmetische Skins für Helden oder Waffen. In Spielen wie LoL oder Fortnite sind solche kosmetischen Skins fest an den Account gebunden und können nicht getauscht werden. Es gibt dafür einfach kein System.

Bei Counter-Strike 2 und vorher bei CS:GO erhält man diese Skins über Lootboxen und sie können getauscht werden. Einige Waffen-Skins werden in CS:GO für absurd hohe Echtgeld-Summen gehandelt: Einzelne, besonders seltene Skins sind mehrere hunderttausend Euro wert.

Ubisoft plant jetzt eine eigene Version dieses Skin-Handels bei ihrem populären Taktik-Shooter Rainbow Six Siege: einen Skin-Marktplatz.

Marktplatz mit Premium-Währung für Rainbow Six Siege

Wie soll das ablaufen? Wie PC Gamer berichtet, wird der „Skin Marktplatz“ über einen Browser und über Mobile zu erreichen sein. Es soll nur über R6 Credits, die Premium-Währung von Rainbow Six Siege, gehandelt werden können.

Es ist noch nicht klar, ob die Skins an den Höchstbietenden gehen oder ob es feste Preise geben soll.

Eine Beta für das Feature soll „bald“ starten (via ubisoft), der komplette Launch des Marktplatzes ist für 2024 geplant.

Warum machen die Skins in CS:GO so viel Ärger? Die Skins und der Handel mit den Skins haben CS:GO zu erheblicher Popularität verholfen: Die Skins sind praktisch Wertanlagen und Spekulationsobjekte, die jederzeit für echtes Geld verkauft werden können.

Aber die Skins machten Valve auch immer wieder Probleme: So gab es Wettseiten, bei denen Spieler Skins einsetzen und sozusagen „um Geld“ spielten oder auf Ergebnisse von E-Sport-Matches Wetten abschlossen. Das ging in die Richtung „illegales Glücksspiel.“

Es ist nicht klar, wie Ubisoft den Shop ausgestalten will, um solche Probleme zu vermeiden.

Ein lange Jahre bestehendes Spiel wie Rainbow Six Siege hat eine Unzahl von Skins, daher ist nicht absehbar, wie sich der Markt für Skins im Spiel entwickeln könnte, wenn ein Marktplatz so online geht, wie bei CS 2.

Bei Counter-Strike 2 gibt es Händler, die sich auf Skins spezialisiert haben und deren Account enorm wertvoll ist:

