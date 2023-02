Twitch: Fortnite-Spieler erzählt peinliche Geschichte, ahnt nicht, dass er mit MontanaBlack und tausende Zuschauern zockt

Wer in Fortnite mit zufällig ausgewählten Mitspielern zockt, kann auf alle möglichen Menschen treffen. Diese Erfahrung machte jetzt ein Spieler, der eine eher private und ziemlich eklige Geschichte ausgerechnet mit einem der größten Streamer auf Twitch teilte.

Wie kam es zu der Situation? In einem Stream von vergangener Woche zockte MontanaBlack „Random Squads“ in Fortnite, spielte also mit zufällig zugeteilten Mitspielern und unterhielt sich mit ihnen.

Dabei störte er sich an einer Pustel, die er trotz gesunder Ernährung bekommen habe. Der Streamer fragte seine Mitspieler kurzerhand, was sie gegen die lästigen Eiterbläschen unternehmen würden und erhielt Antworten wie “ausdrücken” oder “Pickelcreme”.

Nicht ganz zufrieden mit den Ratschlägen erklärte MontanaBlack, er habe den Pickel an einer recht intimen Stelle: am Hintern. Einer seiner Mitspieler teilte daraufhin seine eigenen Erfahrungen – doch die Geschichte war wohl nicht für tausende Zuschauer bestimmt.

Mehr als man über seine Mitspieler je erfahren möchte

Was war die Story? Ein Mitspieler mit dem Namen DanielDerCutter berichtete, ebenfalls bereits einen Pickel an dieser Stelle gehabt zu haben. Den habe seine Freundin für ihn ausgedrückt.

Auf MontanaBlacks Nachfrage, ob er seine Freundin tatsächlich darum gebeten habe, erklärte der Fortnite-Spieler, sie habe das so gewollt. Frauen würden wohl oft aufs Pickel-Ausdrücken stehen. Umgekehrt würde er dieses Opfer allerdings nicht bringen, das hat er wohl bereits mit seiner Partnerin besprochen.

Auch andere hypothetische Situationen waren bei dem Paar schon zur Sprache gekommen: So erklärte DanielDerCutter ebenfalls, seine Freundin nicht rasieren beim Rasieren helfen zu wollen, sollte sie aufgrund einer eventuellen Schwangerschaft Schwierigkeiten haben, überall hinzukommen.

“Ereignisse sind zum Teilen da”

Wer war der Mitspieler? Besonders lustig an der Geschichte ist, dass DanielTheCutter laut eigener Aussage Videos für MontanaBlacks Twitch-Kollegen Trymacs schneidet. Er sollte sich in der Welt der Streamer also eigentlich auskennen und eine großen Content Creator wie MontanaBlack problemlos erkennen.

Immerhin scheint der Fotnite-Spieler das Ganze mit Humor zu nehmen. Unter einem YouTube-Video, das den entsprechenden Stream-Ausschnitt zeigt, kommentierte ein gleichnamiger Account, man würde nur durchs Teilen aus Erlebnissen lernen:

Daniel nimmt die Sache mit Humor

Wie glaubwürdig ist das? Der Chat von MontanaBlack war sich jedenfalls ziemlich sicher, dass es sich bei DanielTheCutter tatsächlich um einen Cutter von Trymacs handelt. Der beschäftigt wirklich einen Cutter namens Daniel und auf dem entsprechenden YouTube-Kanal finden sich Videos des Streamers. Unter einem von denen schrieb er bereits vor zwei Jahren, er würde Videos für Trymacs schneiden (via YouTube).

Sollte es sich um einen Witz handeln, wäre er auf jeden Fall einer mit langer Vorbereitungszeit.

Dem Fortnite-spielenden Cutter dürfte diese Erfahrung jedenfalls eine Lehre sein, in Zukunft vielleicht zweimal zu überlegen, mit dem er seine Geschichten teilt.

Auch sein vermeintlicher Arbeitgeber Trymacs hatte schon einige besondere Erlebnisse mit zufälligen Mitspielern in Fortnite:

