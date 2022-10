Neues Battle Royale hat auf Steam sofort 40.000 Spieler, doch eine Sache nervt sie gewaltig

Mit Super People (PC) ist ein neues Battle Royale auf Steam erschienen, das einen besonderen Kniff hat. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Charakteren mit besonderen Superkräften. Das Gameplay bekommt Lob und lockt viele Spieler an. Doch die sind vor allem von den Skins genervt.

Was ist das für ein Spiel? Super People ist ein klassisches Battle Royale und erinnert von der Optik stark an PUBG, was auch daran liegt, dass beide Spiele auf der Unreal Engine – in diesem Fall die U4 – basieren:

Es gibt Modi für Solo-, Duo- oder Trio-Matches.

Man kann wahlweise in First-Person- oder Third-Person-Ansicht spielen.

Ihr wählt einen von 13 verschiedenen Soldaten mit Schusswaffen und besonderen Fähigkeiten.

Zu Beginn des Spiels werdet ihr über der Karte abgeworfen und könnt euch einen Ort suchen, an dem ihr landen möchtet.

Ihr startet mit wenig und könnt euch mit der Zeit immer besser ausrüsten. Es gibt sogar ein Crafting-System wie in Realm Royale

Vom Movement und den Waffen erinnert es eher an Apex Legends.

Der Clou sind die Superfähigkeiten, die die verschiedenen Klassen haben. Eine Klasse kann besonders hoch springen, während eine andere besonders schnell ist. Der Sniper kann etwa den Herzschlag der Gegner aus größerer Entfernung hören und sie so frühzeitig lokalisieren.

Wie ist das Spiel gestartet? Schon im Februar 2022 gab es eine Beta, an der laut den Entwicklern 4,3 Millionen verschiedene Spieler teilgenommen haben. Am 11. Oktober erschien Super People dann im Early Access auf Steam – und das komplett kostenlos. Das Spiel ist Free2Play und setzt auf einen Cash-Shop.

Direkt am Release-Tag schauten sich 45.297 Spieler gleichzeitig im Peak das Battle Royale an (via SteamDB). Und obwohl das Gameplay viel Lob bekommt, bekommt die fertige Release-Version auch harsche Kritik.

Trotz viel Lob bewerten 52 % das Spiel negativ auf Steam und die Skins sind schuld

Wie fällt die Bewertung aus? Derzeit, am 12. Oktober um 16:00 Uhr, kommt Super People nur auf 48 % positive Reviews bei 1.360 Bewertungen auf Steam. Kurios ist, dass selbst viele negative Reviews das grundsätzliche Gameplay loben.

Die große Kritik gibt es nämlich für den Shop. Der ist zwar nicht Pay2Win, verkauft aber viele kosmetische Skins für echtes Geld:

Die Soldaten sollen in ihrer Grundversion sehr schlecht aussehen, weswegen viele gerne Skins kaufen würden.

Allerdings halten diese Skins nur 3, 5 oder 7 Tage. Danach werden sie den Spielern einfach wieder abgenommen.

Zudem wurden einige Skins, die man sich in der Beta erspielen konnte, in der fertigen Release-Version in den Shop verbannt.

Die Reviews vom Spiel lesen sich in vielen Fällen so:

Das Gameplay ist super, aber der Itemshop ist scheiße. Man kauft Skins und darf sie nicht einmal behalten! Sie sind nur temporär! WTF, so eine dumme Sache. Zerttie via Steam

Oder auch:

Hervorragendes Gameplay, aber sehr betrügerischer Cash Shop. Lolnani via Steam

Gibt es auch andere Kritikpunkte? Ja, einige Nutzer beschweren sich über Abstürze, Glitches und Grafik-Bugs, wie es inzwischen bei vielen neuen Releases der Fall ist. Zudem sollen das Interface vom Shop und das generelle Inventar sehr unübersichtlich und schwer zu managen sein.

Das Gameplay hingegen wird in fast keiner negativen Review kritisiert. In den positiven Reviews loben fast alle das spaßige Kampfsystem und einige Spieler bezeichnen es bereits als das „bessere PUBG“. Viele haben die Hoffnung, dass der koreanische Entwickler Wonder Games im Shop nochmal nachbessert und so aus Super People ein richtig gutes Spiel macht.

Was sagt ihr zu Super People? Spricht euch ein neues Battle Royale mit zusätzlichen Fähigkeiten und Crafting-System an? Oder habt ihr inzwischen genug von dem Genre?

Die besten Battle Royales, die ihr gerade spielen könnt, findet ihr in dieser Liste:

