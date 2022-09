Taliban errichten Schreckensherrschaft in Afghanistan – Aber sogar ihnen geht PUBG zu weit und sie verbieten es

Alles, was PUBG: Battlegrounds so besonders macht in 2 Minuten

Weitere Gründe für das Verbot seien laut dem Sprecher der Taliban, Inamullah Semangani, dass die beiden Apps „die jüngere Generation verleiten“ und „die Zeit der Leute verschwenden“, wie er in einer Nachrichtensendung erklärte (via Bloomberg ). Semangani selbst schrieb auf Twitter :

Warum wird PUBG verboten? Wie der South Asia Index auf Twitter mitteilt, sei einer der Gründe für das Verbot die „Bewerbung von Gewalt“ in PUBG. Das Spiel war bisher vor allem in seiner Mobile-Variante in Afghanistan äußerst beliebt.

Um welche Gruppe geht es? Die Taliban agieren schon seit vielen Jahren vor allem in und um Afghanistan herum, wo sie von 1996 bis 2001 an der Macht waren. Die Gruppe besteht aus radikal-islamischen Anhängern, welche die Sharia durchsetzen wollen.

