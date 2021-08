Die koreanische Gesellschaft der Spielindustrie will sich nun auch dafür einsetzen, Eltern über die Möglichkeiten für den Jugendschutz in Spielen aufzuklären.

Wie ist es jetzt? Das Gesetz soll außer Kraft gesetzt werden, wobei die Entscheidung am Ende des Jahres noch einmal in Revision gehen muss, ehe sie durchgesetzt wird. Eltern oder Erziehungsberechtigte sollen dann selbst entscheiden dürfen, wann ihre Zöglinge zocken dürfen.

Auch von Eltern kam Kritik, die gerne selbst entscheiden wollten, wie sie ihre Kinder erziehen und welche Freiheiten sie ihnen gewähren. Sie konnten zwar nach Ausnahmen für ihre Kinder fragen, jedoch wurde diese Regel für je nach Spiel in nur zwischen 1 % und 28 % der Fälle in Anspruch genommen (via KoreanHerald.com).

Zudem waren lediglich Online-Spiele betroffen, Mobile- und reguläre Konsolen-Spiele konnten offenbar weiter konsumiert werden. Trotzdem haben einige Konsolen-Dienste wie das PlayStation Network ihren Dienst in Korea eingeschränkt (via Kotaku.com ).

Das Gesetz wurde im Mai 2011 beschlossen und im November des gleichen Jahres trat es in Kraft. Ein ähnliches Gesetz wurde 2019 auch in China verabschiedet, als jungen Gamern nächtliches oder zu langes Zocken verboten wurde .

Was ist das für ein Gesetz? Der „Youth Protection Revision Act“, auch bekannt als „Shutdown Law“ oder „Cinderella Law“, war ein Gesetz in Südkorea. Es blockierte den Zugang zu Online-Games für Jugendliche unter 16 Jahren zwischen 24:00 Uhr und 6:00 Uhr.

Gamer unter 16 Jahren dürfen in Südkorea nachts nicht zocken. Das wurde ihnen per Gesetz verboten. Jetzt haben sich die zuständigen Ministerien eingesehen, dass diese Regel unnötig ist und setzen sie außer Kraft – Nach 10 Jahren.

