PUBG: Battlegrounds hat im neuen Update viel vor. Und wir meinen: richtig viel!

Im aktuellen Update 18.2 erscheint die brandneue Map Deston für den Battle-Royale-Shooter. Das Spielgebiet sorgt für völlig neue Erlebnisse auf den Battlegrounds.

Ein erstes Highlight ist die große Küstenstadt Ripton samt Hochhäusern. Dazu kommen noch eine Offshore-Windfarm und dutzende Dörfer und Anlagen im Umkreis.

Zum Start von Deston läuft die neue Map übrigens non-stop in einer speziellen Featured-Liste. Ihr könnt euch also nach Herzenslust dort austoben und in Ruhe die neue Karte erkunden sowie die besten Loot-Spots auskundschaften.

Dazu könnt ihr auch spezielle Drohnen nutzen, mit denen ihr ansonsten unerreichbare Orte aufsuchen könnt.

Zur neuen Map mit ihren Küsten gibt es auch ein passendes neue Fahrzeug: das Propellerboot. Dieses Wassergefährt stellt ein praktisches Transportmittel dar. Und zwar nicht nur in den sumpfigen Regionen von Deston!

Apropos Transport: Mit dem neuen Aufstiegsseil bekommt ihr ein praktisches Werkzeug, das wie eine Seilrutsche funktioniert. Mit dem Gerät flitzt ihr vertikal an den Wolkenkratzern von Deston hoch und runter. So legt ihr große Strecken im Nu zurück und begebt euch ohne Probleme auf die perfekte Scharfschützenposition.

Besonders aufregender Loot erwartet euch hinter neuen Sicherheitstüren. Für diese “Schatzkammern” benötigt ihr einen Sicherheitsschlüssel.

Die Sicherheitsschlüssel sind allerdings gut versteckt: Um sie zu finden, benötigt ihr etwas detektivisches Geschick.

Falls euch auf der Suche nach den Sicherheitsschlüssel der Sprit ausgeht, könnt ihr zudem an den neuen Benzinpumpen auftanken. Und die Tanke zum Abschied dann gleich noch in die Luft sprengen, damit eure Gegner auf dem Trockenen sitzen! Und immer dran denken: “Coole PUBG-Spieler schauen nicht auf Explosionen!”

Das Update steckt darüber hinaus randvoll mit weiteren Neuerungen für PUBG: Battlegrounds. So könnt ihr in der Werkstatt jetzt eigene Items herstellen und verfolgt eure persönliche Leistung in der überarbeiteten Waffenmeisterschaft.

Und natürlich gibt’s passend zur neuen Map Deston auch wieder einen Überlebendenpass, um coole neue Items durch Gameplay zu verdienen.

Es lohnt sich, im Free2Play-Battle-Royale PUBG: Battlegrounds aus dem Flugzeug zu springen und gegen 99 andere Spieler ums Überleben zu kämpfen. Wir sehen uns auf den Battlegrounds!PUBG: Battlegrounds findet ihr kostenlos auf Steam, auf Konsolen und Stadia.