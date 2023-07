Steam: 22-Jähriger findet die Frau seines Lebens im Shooter PUBG – Aber die Welt ist gegen sie

Eigentlich klingt die folgende Story zunächst nach einer schönen Liebesgeschichte: Eine Frau namens Seema Ghulam Haider aus Pakistan und ein Mann namens Sachin Meena aus Indien lernen sich über den Battle-Royale-Shooter PUBG kennen. Sie zieht daraufhin mit ihren vier Kindern nach Indien und die beiden wollen sich eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Doch ihr Glück endet im Gefängnis.

Wie ist ihre Beziehung verlaufen? Haider und Meena lernten sich 2019 in PUBG kennen. Sie tauschten ihre Kontaktdaten bei Social Media aus und führten, laut dem Online-Magazin PC Gamer, stundenlange Telefonate. Sie trafen sich daraufhin in Nepal für eine Woche und lernten einander so besser kennen. Beim zweiten Treffen, das nur zwei Monate später stattgefunden haben soll, nahm Haider ihre vier Kinder mit nach Nepal (via timesofindia).

Die Liebe der beiden sei echt: Der Mann arbeite nämlich als Mitarbeiter in einem Laden und verdiene nur 100 US-Dollar im Monat. Da das Durchschnittsgehalt in Indien rund 437 US-Dollar beträgt, soll das Geld nicht der Grund für die Liebe gewesen sein (via india-briefing.com). Sie soll sich in den indischen Mann verliebt haben, weil sie „von seinen PUBG-Skills so beeindruckt war“.

In Nepal wollten die beiden sich ihr eigenes Zuhause aufbauen. Sie besuchten einen Anwalt, der sie bezüglich der anstehenden Hochzeit beraten sollte.

Doch der Anwalt soll die beiden Turteltauben an die örtliche Polizei verpfiffen haben.

Was haben die beiden verbrochen? Der Pakistanerin werde vorgeworfen, illegal nach Indien eingereist zu sein. Der Anwalt habe anhand ihres Personalausweises und der Ausweise der Kinder erkannt, dass die Familie illegal eingewandert ist und sie verpfiffen.

Dem Mann aus Indien drohe nun ebenfalls eine Strafe, weil er eine illegal eingereiste Person aufnahm.

Die Beziehung ist vor allem deshalb ein Dorn im Auge der Regierung, weil Pakistan und Indien seit der Gründung Pakistans im Jahr 1947 mehrere Kriege geführt haben. Die Spannungen zwischen den Ländern sind nach wie vor sehr hoch.

Auch die Familie von Meena zeigte sich nicht begeistert darüber, dass der Inder sich in eine pakistanische Frau verliebt habe. Sie verurteilten die „Verbindung zu einer Frau aus einem feindlichen Land“, schreibt PC Gamer.

Die Religion Indiens wird außerdem vermehrt von Hindus bestimmt, während die Pakistanerin Haider hingegen Muslime ist.

Die unterschiedlichen Religionen sollen ein Grund sein, wieso die örtliche Polizei bei der Verhaftung so hart durchgriff: Sie wurden nämlich von der Anti-Terror-Einheit von Uttar Pradesh unterstützt. Zudem ermitteln nun die Geheimdienste des Landes.

Lange Haftstrafen für das Liebespaar möglich

Die beiden befinden sich in einer 14-tägigen Untersuchungshaft. (via bbc.com) Als Konsequenz könnten sich mehrere Jahre im Gefängnis ergeben. Haider könnte obendrein die Ausreise drohen, doch das Pärchen bat die indische Regierung wohl um Hilfe, damit die beiden heiraten können.

Wieso fürchtet sich die Pakistanerin vor der Rückreise? Die Pakistanerin ist bereits verheiratet: Sie lernte den Inder kennen, nachdem ihr Ehemann für die Arbeit nach Saudi-Arabien gezogen sei.

Doch ihren Aussagen nach missbrauchte der Ehemann sie, bevor er ins Ausland reiste. Deshalb könnte die Geschichte kein gutes Ende nehmen, wenn sie in ihre Heimat zurückreisen muss.

