Hawked ist ein neuer Extraction-Shooter für PS5, Xbox und Steam – Ähnelt stark Temple Run, aber mit Waffen 

Ein neuer Extraction-Shooter startet im Early Access auf Steam. Dieser soll nicht nur bunt und actionreich sein, er führt euch auch auf eine besondere Insel mit verborgenen Schätzen. Eure Aufgabe ist es, diese zu stehlen und währenddessen nicht von Monstern oder Gegnern vernichtet zu werden. Alles zu Hawked erfahrt ihr hier.

Worum geht es in Hawked? In Hawked hat eine Abenteuer-Gilde, die GRAIL, eine geheimnisvolle Insel entdeckt. Diese heißt die „X-Isle“ und beheimatet mystische Schätze einer längst untergegangenen Zivilisation.

Die GRAIL versuchte diese Schätze zu bergen, jedoch ohne Erfolg. Bösartige und echsenähnliche Kreaturen haben den Plan zunichtegemacht und jeden Versuch der Plünderung unterbunden.

Nun kommt ihr ins Spiel, die Renegades, auch Abtrünnige genannt. Ihr seid eiskalte und schatzsuchende Söldner, die es zur Aufgabe gemacht haben, die Schätze auf X-Isle zu bergen. Eure Aufgabe ist es, Schätze zu plündern und sicher von der Insel zu entkommen. Seid jedoch auf der Hut, auch gegnerische Sölder können euch zur Gefahr werden.

Einen kurzen Trailer zu Hawked haben wir euch hier eingebunden:

Was macht Hawked besonders? Hawked ist ein abgedrehter PvPvE-Extraction-Shooter, bei dem ihr die interdimensionale X-Isle erkundet. Ihr könnt rennen, springen und Seilbahnen benutzen, um euch auf der Insel fortzubewegen.

Ihr müsst Rätsel lösen, Fallen ausweichen und feindlich gesinnte Spieler auf der Insel vernichten, um zu überleben und so euren Loot zu sichern. Doch Vorsicht, die Insel entwickelt sich weiter, es könnte also sein, dass ihr in eurem nächsten Raubzug andere Monumente, Berge oder Tempelanlagen vorfindet.

Um alles noch abzurunden, sind nicht nur feindliche Spieler eine Bedrohung, sondern auch die einheimischen Monster, die Eleven. Diese echsenähnlichen Wesen sind euch nicht wohlgesonnen und stellen eine ernsthafte Bedrohung dar.

Habt ihr es jedoch heil aus der Insel geschafft, könnt ihr euren Abtrünnigen verbessern, anpassen und weitere Fähigkeiten freischalten.

Alles in allem wirkt der Shooter wie eine Mischung vieler bekannter Titel. Der Trailer besitzt die Grafik wie Fortnite, den Humor von Borderlands und ähnliche Monster aus dem Handyspiel Temple Run.

Auf welchen Plattformen erscheint Hawked? Hawked wird vorerst auf Steam seine geschlossene Alpha starten. Diese wird am 24. – 28. November stattfinden. Ihr könnt euch auch noch dafür registrieren. Geht dazu einfach die Steam-Produktseite (via steam). Zu einem späteren Zeitpunkt sollen dann Konsolen mit in den Release eingebunden werden.

Wann ist der Release? Die Entwickler hinter Hawked peilen das Frühjahr von 2023 an. Ein genaues Datum ist jedoch nicht bekannt.

Wird Hawked Free2Play? Hawked startet seinen Release zuerst im Early Access und das kostenpflichtig. Wenn dieser vorbei ist, wird das Spiel als Free2Play-Titel auf allen Plattformen vorhanden sein.

Wie findet ihr Hawked? Werdet ihr euch für die Early Access registrieren? Lasst uns gerne einen Kommentar da!

