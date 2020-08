Das Battle Royale Spellbreak hat auf der gamescom 2020 einen neuen Trailer samt Release-Datum bekommen: Bereits am 3. September erscheint das Spiel für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und im Epic Store für den PC. Seht hier den Trailer und erfahrt, was Spellbreak für ein verrücktes Game ist.

Worum geht es in Spellbreak? Grob gesagt ist Spellbreak ein Battle Royale mit Magie und Explosionen und wurde bereits im Oktober 2018 angekündigt. Ihr selbst spielt dabei einen Kampfmagier („Battlemage“).

Der neue Trailer erzählt die Geschichte des Battle Royale und zeigt neues Gameplay. Offenbar ist Magie in der Welt von Spellbreak eigentlich verboten. Ihr habt sie jedoch genutzt und wurdet offenbar dafür bestraft.

Nun müsst ihr dafür kämpfen wieder freizukommen – und das gegen etliche andere Spieler, bis nur noch einer am Ende steht. Während der gamescom 2020 haben die Entwickler den offiziellen Launch-Trailer gezeigt.

Spellbreak wird laut diesem bereits am 3. September erscheinen – also in genau einer Woche. Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Bereits seit März ist Spellbreak in der Beta auf der PS4 spielbar. In einer Woche können dann auch endlich Spieler auf PC, Xbox One und Nintendo Switch zocken.

In unserem Live-Ticker zur gamescom 2020 erfahrt ihr, was in der Opening Night Live noch alles gezeigt wurde.

Wie spielt sich Spellbreak? In Spellbreak dreht sich alles um den Gebrauch von Magie. Statt euch mit Gewehren, Pistolen und Schrotflinten zu bekämpfen, werft ihr mit Feuerbällen um euch, friert den Boden ein oder nutzt den Wind als euren Verbündeten.

Durch eure Magie könnt ihr sogar fliegen und eure Gegner von über dem Schlachtfeld mit allerlei magischen Spielereien wie Gift-Angriffen bearbeiten:

Das Gameplay soll so angelegt sein, dass ihr euch wie „der ultimative Kampfmagier“ fühlt. Lernt und meistert die Elemente und setzt diese ein, um am Ende den Sieg zu erringen.

Bereits zuvor konnten wir bei MeinMMO im Rahmen von „Find Your Next Game“ ein wenig Spellbreak spielen. Unsere Autoren Jürgen Horn und Noah Struthoff haben sich in das neue Battle Royale gestürzt und sind der Meinung: Spellbreak wird ein neuer Geheimtipp für Fans des Genres.