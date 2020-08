Der Weltraum-Shooter Star Wars: Squadrons hat zur gamescom 2020 einen neuen Trailer veröffentlicht. In dem ist erstmals der Ablauf einer Singleplayer-Mission zu sehen – und die Story wird ein wenig genauer erklärt. Erfahrt hier, worum es geht.

Wie laufen die Missionen ab? Im neuen Gameplay ist ebenfalls der Durchlauf einer Mission des Imperiums zu sehen mit dem Namen „Behind Enemy Lines“.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

In der müsst ihr als Pilot nacheinander verschiedene Aufgaben erledigen:

Zerstört die Verteidigungen eines gegnerischen Raumkreuzers

Sichert ein Transportschiff, das dort offenbar gefangen genommen wurde

Eskortiert es aus dem Kampfgebiet heraus und verteidigt es gegen die eintreffende Flotte

Der Ablauf ist damit ähnlich wie in den älteren Star-Wars-Spielen, in denen ihr bereits die Rolle eines Piloten einnehmen konntet.

Was ist Star Wars: Squadrons? Squadrons wird ein Weltraum-Shooter, in dem ihr in der Ego-Perspektive im Cockpit eines Raumschiffes sitzt und euch dort mit anderen Schiffen bekämpft. Ihr spielt zwei Piloten: Einen der neuen Republik und einen aus dem Imperium.

Die Raumschlachten selbst sind durch den 2. Weltkrieg inspiriert und werden durch die Ego-Perspektive noch immersiver. Der Shooter soll vollkommen in Virtual Reality spielbar sein, was besonders gut zur Cockpit-Ansicht passt.

Außerdem werdet ihr die Möglichkeit haben, an euren Schiffen zu basteln und eigene Tie-Fighter oder X-Wings zu erstellen. Das ist eines der Features, die euch richtig gut gefallen werden.

Squadrons spielt nach den Geschehnissen von Episode 6: Rückkehr der Jedi-Ritter und behandelt den Konflikt zwischen der neuen Republik und dem „schattenhaften“ Imperium.

Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bereits zuvor hat EA schon erstes Gameplay zu den eigentlichen Raumschlachten aus Star Wars: Squadrons gezeigt. DOrt spielt ihr gegen andere Spieler im 5 vs 5.